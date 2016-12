Horb a. N. Etliche Fehler im Event-Kalender

Darauf macht Manfred Bok aufmerksam. Der ehemalige Haus & Grund-Chef von Horb und Veranstalter des Leonhardsritts lacht, als er unserer Zeitung erzählt: "Das ist schon kurios. Ich habe der Stadt per Mail am 8. November gemeldet, dass der Leonhardsritt 2017 am 3. Oktober ist – wie in diesem Jahr. Dann schlage ich den Familienplaner von Horb Aktiv auf – und was steht da am 3. Oktober 2017? Heilige Drei Könige. Die haben zwar auch was mit Bewegung zu tun und haben die Grenzen überwunden, um das heilige Christkind zu ehren, aber am 3. Oktober wird das bestimmt nicht gefeiert…" Nee. Da ist nämlich Tag der Deutschen Einheit. Und in Horb der Leonhartsritt.

"Kein Feiertag am 10. August bekannt"

Kurios auch: Blick in den Internet-Veranstaltungskalender auf horb.de. Da findet man den Leonhartsritt 2017 – allerdings am 3. November 2017.