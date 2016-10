Horb a. N. Es wird geschubst, gerammt und gestoßen

Wer hier allerdings technisch feinen Fußball schauen möchte, war gestern fehl am Platz. "Spielzüge kannst du da komplett vergessen", erzählt Schlotters Mitspieler, Tim Straubinger. Selbst wenn man im Verein Fußball spiele, würde das hier nicht viel bringen. "Im Vordergrund steht hier ganz klar der Spaß", sagt Straubinger. Das merkt man der lustigen Truppe vom "Team Goldstrand" sofort an. "Good kick", so ihr Motto am gestrigen Tag. Schlotter: "Wir rechnen uns gute Chancen auf den Sieg aus". Unabhängig vom abschneiden wolle man nach dem Turnier das Ergebnis feucht-fröhlich feiern.

Doch nicht nur die Spieler hatten ihren Spaß an diesem Tag. Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger ließ es sich nicht nehmen und schaute mittags im Stadion vorbei, um das eine oder andere Spiel zu verfolgen. "Hier zuzuschauen macht großen Spaß", sein Fazit. "Anfangs tasten die Teams sich noch etwas ab, aber ich denke später fassen sie dann Mut, sodass es richtig zur Sache geht", so der OB weiter.

Und genau so kam es dann auch. Spektakulär rammten sich die Spieler auf dem Feld durch die Gegend. Keine Minute verging in einer Partie und schon lag der nächste hilflos wie ein Maikäfer auf dem Rücken und musste sich mühsam wieder auf die Beine kämpfen. Bei manchen Duellen ging es letztlich weniger darum, den Ball ins Tor zu befördern, sondern konzentrierte man sich mehr darauf, seinen Kontrahenten von den Füßen zu reißen. Dennoch bekamen die Besucher viele spektakuläre und kuriose Tore zu sehen.

Die Organisatoren vom Jugendgemeinderat waren bis auf ein Mitglied alle mit dabei, koordinierten die Spielpaarungen und sorgten dafür, dass niemand verhungerte oder verdurstete. Am Ende ging tatsächlich das "Team Goldstrand" als Sieger aus dem Turnier und gewann Gold. Sie schlugen im Finale "Dynamo Tresen" mit 2:1. Die Bronzemedaille sicherten sich die "Eagles".