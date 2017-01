Horb a. N. Es sind Jahr für Jahr genau 222

Horb-Ahldorf. Das traditionelle Brezelscholdern am letzten Tag des Jahres fand früher in den Wirtshäusern des Ortes statt. Aber auch in Ahldorf gibt es diese alten Wirtshäuser, in denen man sich abends traf, nicht mehr. Da kam der FV Ahldorf vor zwölf Jahren auf die Idee, das Silvesterscholdern in seinem Sportheim wieder aufleben zu lassen. 222 Brezeln werden jedes Jahr bestellt. Um 13 Uhr geht es los. Dann herrscht jedes Jahr reges Treiben im Sportheim. An den Tischen geht es fröhlich zu. Jung und Alt würfelt begeistert mit. Jeder am Tisch hat drei Wurf. Wer die höchste Augenzahl würfelt, gewinnt die Brezel. Schon bald waren alle Brezeln unters Volk gebracht, und in gemütlicher Runde verbrachte man die Stunden am Nachmittag des letzten Tags des Jahres. Mehr Platz gibt es inzwischen im Sportheim dadurch, dass die Küche durch einen Anbau erweitert und renoviert wurde, ebenso die Sanitäranlagen.