Horb a. N. Es ist Zeit für den Ruhestand

Horb. Vorsitzender Johannes Mayer trat, wie bereits seit zwei Jahren angekündigt, von seinem Amt in der ersten Führungsriege aus Altersgründen zurück, wird aber weiterhin Genosse bleiben.

Im vergangenen Jahr durfte er seinen 80. Geburtstag feiern und seiner Ansicht nach ist es nun genug mit dem genossenschaftlichen Engagement. 49 Jahre war er beruflich an verantwortlicher Position bei einer Genossenschaft aktiv und kaum im Ruhestand, hängte er nochmals acht Jahre im Ehrenamt dran.

Peter Silberzahn erinnerte sich noch sehr genau an das erste Treffen am 9. Juni 2009, bei dem die Idee dieser ökumenischen Energiegenossenschaft konkrete Formen annahm. "Mit Projekten wie dem grünen Gockel waren wir ja schon in dieser Richtung unterwegs", so der Aufsichtsratsvorsitzende der heutigen Genossenschaft. Drei Monate später fand die Gründungsversammlung statt. 27 Mitglieder zeichneten Anteile im Wert von 31 000 Euro. "Eine starke Idee", so titelte der Schwarzwälder Bote damals, erinnerte sich Peter Silberzahn, der ergänzte, dass starke Ideen nur mit starken Persönlichkeiten an der Spitze der Geschäftsführung Bestand haben.