Horb a. N. "Es ist etwas Gutes, und es ist immer noch da"

Und in diesen zehn Jahren hat sich wirklich einiges getan. Unter anderem wurde ein Sozialleitfaden entwickelt, und es gibt einen Flyer zur Seniorenarbeit. "Gerade der demografische Wandel ist ein Thema mit Dynamik", wusste Peter Rosenberger, der jedoch die Aufgaben beim "Horber Chef-Senior" Joachim Milles in besten Händen weiß.

Es wurde zudem das "Café Bohne" geöffnet und inzwischen wieder geschlossen, das Spielmobil, das von der AWO verwaltet wird, komplettiert, oder ganz aktuell das Repaircafé ins Leben gerufen. Neu im Angebot auch der Mitmachverein "NanuNa" – Nachbarn nutzen Nachbarschaft. Diese Horber Zeittauschgemeinschaft und Mitmachbörse stellt sich am 19. Juli im Rahmen der Ortschaftsratssitzung in Bildechingen vor und präsentiert sich am 25. Juli ab 18 Uhr in den Räumen der AWO in der Neckarstraße.

"Unser Verein ist jetzt aus den Kinderschuhen raus, das nächste Ziel heißt Volljährigkeit und dann schauen wir weiter", so der OB, der sich freute, dass zu diesem Treffen Menschen ganz unterschiedlicher Altersstufen kamen und das Jung und Alt an einem gemeinsamen Strang ziehen. Weil man für "am Strang ziehen" auch ordentlich Kraft braucht, wurde nach dieser kurzen Ansprache auch schnell das reichhaltige Büfett freigegeben. Nachdem sich alle Teilnehmer ordentlich gestärkt hatten, spickte sogar die Sonne wieder hinter den Wolken hervor, und man durfte den Tag doch noch mit einer entspannten Kahn-Fahrt abschließen.

Die Akteure des Lokalen Bündnisses für Familie Horb waren für ein paar Stunden wirklich eine große Familie, die im wahrsten Sinne des Wortes im selben Boot saß.