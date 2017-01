Horb a. N. "Es gibt noch einiges zu tun, packen wir es an"

Seit einem Jahr sind Oliver Zahn und Adrian Lacher über die Stadt als Bauhofmitarbeiter für Mühringen angemeldet. Man sehe seitdem überall, dass sich etwas tut, so die Ortsvorsteherin. Da sich Oliver Zahn in diesem Jahr bei der Feuerwehr weiterbilden und beim DRK eine Ausbildung zum Ersthelfer vor Ort angehen wird, möchte er das Amt weitergeben oder zumindest sein Stundenkontingent kürzen.

Der Hochwasserschutz wird weiter ein wichtiges Thema für Mühringen bleiben. Das Ingenieurbüro Heberle hat den Auftrag, das von ihm erstellte Gutachten für den Hochwasserschutz für die gesamte Eyach zu einer Ausführungsplanung auszuarbeiten. Dann wird man sehen, wo genau Hochwasserschutz gebraucht wird. Der Ausbau der Straße von Nordstetten bis zur Kehre vor dem Ortseingang wurde planmäßig durchgeführt. Ab 16. Januar wird die Ortsdurchfahrt wieder voll gesperrt sein. Dann beginnen die Vorbereitungsarbeiten für die Stützwände. Was das Sanierungsprogramm betrifft, bat Monika Fuhl die Bürger: "Bitte setzt euch mit der Sache auseinander. Nehmt die Gelegenheit wahr, Zuschüsse zu bekommen."

In diesem Jahr stehen bei den Mühringer Vereinen einige Jubiläen an. Das DRK wird 50 und der Fischereiverein 60 Jahre alt. Der Sportverein besteht 90 Jahre und die Feuerwehr 150 Jahre. Die Narrenzunft, die auf 65 Jahre zurückblicken kann, wird aus diesem Anlass 2018 das Ringtreffen ausrichten.

In der Ortsmitte soll sich ebenfalls einiges bewegen, was allerdings noch nicht spruchreif ist. Gedacht wird an ein barrierefreies Wohnen (kein betreutes Wohnen). Fuhl bedauerte, dass für die Jugend zwischen zwölf und 16 Jahren außer in den Vereinen nichts geboten wird. Es ist zwar ein Jugendraum da, aber es finden sich keine Eltern, die sich engagieren. Mit Elan und: "Es gibt noch einiges zu tun, packen wir es an", starten Ortschaftsverwaltung und Ortschaftsrat ins neue Jahr.

Beim Rätsel, das Hans-Josef Ruggaber wieder zusammengestellt hatte, waren die Fragen dieses Mal nicht schon vorher im Mitteilungsblatt bekannt gegeben worden und mussten vor Ort ausgefüllt werden. Allerdings waren sie sogar für alteingesessene Mühringer nicht so einfach zu beantworten.

Drei erste Preise gingen an Gabi Butenschön, Gerhard Saile und Werner Oettinger, die jeweils zehn von insgesamt 15 Fragen richtig beantwortet hatten.