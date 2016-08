Horb a. N. "Es gehört dazu, hier in der Region zu helfen"

Die blauen Fahnen von "Viva Con Agua" sind mittlerweile auf fast jedem größeren Musikfestival zu finden. Der 2006 gegründete Verein mit Ursprung in St. Pauli will möglichst vielen Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen – beispielsweise durch Brunnenbau-Projekte in Uganda.

Das Prinzip der Spendenakquise ist einfach: Wer auf einem Festival seinen letzten Becher ausgetrunken hat, kann sich entweder sein Pfand zurückholen, oder den Becher in eine von "Viva Con Aguas" Spendentonnen werfen, die wiederum die Pfandsumme als Spende erhalten. So kamen in diesem Jahr mehr als 1000 Euro zusammen, die der Mini-Rock-Festival-Verein aufgerundet hat. 1500 Euro gab es für den Verein aus St. Pauli, der sich mittlerweile über 10 000 ehrenamtliche Helfer freuen darf.

Die Stiftung Eigensinn durfte den zweiten Scheck in Empfang nehmen. Hier kamen sogar 1800 Euro durch Spendensammeln zustande. Auch hier machten die Mini-Rocker die Zahl rund. "Wir freuen uns riesig", kommentierte Hans-Martin Haist die Spende über 2000 Euro. Haist ist stellvertretender Vorstand der Stiftung, deren Wirkungsgebiet sich über den gesamten Kreis Freudenstadt erstreckt.

In Horb selbst gibt es zwei Gruppen für Kinder, die aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen. Die Gruppen sollen durch verschiedene Aktivitäten für Stabilität im Umfeld der Kinder sorgen. Außerdem ist die Stiftung mit verschiedenen Sozialarbeitern in der Mobilen Jugendarbeit im Einsatz. "Es gehört schon immer zum Mini-Rock-Festival dazu, hier in der Region zu helfen", erklärte Mini-Rocker Tim Hierath.