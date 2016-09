Horb a. N. Erweiterung geht durch

"Wir haben mit allen Hausbesitzern gesprochen und ihre Ernsthaftigkeit zur Sanierung geprüft", gab Ortsvorsteher Thomas Staubitzer dem Gremium als Entscheidungsgrundlage an die Hand. Weiter betonte er, dass im Fördertopf so viel Geld sei, dass keines der bisher beantragten Investitionsvolumen in Gefahr sei. Damit waren die Bedenken von Rat Anton Ade ausgeräumt. "Wenn alle Stricke reißen, können wird sogar noch einen Aufstockungsantrag beim Regierungspräsidium stellen", so der Ortsvorsteher. Rat Egon Klink warf zwar noch die Frage auf, ob das Gebäude in der Schietinger Straße 80 vielleicht zu weit vom eigentlichen Sanierungsgebiet weg sein könnte, erfuhr jedoch, dass das Sanierungsgebiet bis raus zur Bushaltestelle (auf Höhe der Abzweigung zum Schützenhaus) reicht und man deshalb dieses Flurstück mit in den Antrag hinein genommen habe.

Jürgen Neumann sah das Ganze etwas pragmatischer: "Ich bin froh über jedes Haus, das gerichtet wird und unseren Ort schöner macht", stellte er abschließend fest.