Horb a. N. Erster ökumenischer Emmausgang an Ostern in Rexingen

Dann geht’s vom Friedhof aus weiter zur Statio 2 beim "Schöllerkreuz" schräg gegenüber der Johanniterhalle.

Die zweite Statio steht für den Weg, den die Jünger am Emmausgang begingen. Gesungen werden dann auf ökumenischer Ebene die wiederum von Martin Dürr an der Gitarre begleiteten Lieder "Meine Hoffnung und meine Freude" sowie "Ubi caritas et amor".

Klaus Konrad geht davon aus, dass die Mitchristen dann von zirka 7.55 bis 8.15 Uhr an der Statio 2 verweilen. Von dort geht der Emmausgang weiter zur katholischen Kirche, in der das "Herzbrennen" an diesem Tag im Fokus steht. Auf Vorschlag von Martin Dürr soll dort dann das Lied "Ich liebe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt" erklingen, und das Gebet leitet Diakon Konrad. Barbara Falkenstein leistet einen meditativen Beitrag zum Thema "Unterwegs nach Emmaus".

Gegen neun Uhr will die ökumenische Emmausgruppe dann spätestens im Evangelischen Gemeindesaal eintreffen, wo Klaus Konrad in der Statio 4 zunächst einen Gottesdienst "mit kurzer Predigt", wie er ausdrücklich betont, leiten wird. Die Lesung wird von evangelischer Seite aus von Sabina Bach-Fecht gehalten.

Anschließend kommt es dann zu einem gemeinsamen Oster-Frühstück, bei dem die Begegnung und das gemeinsame Miteinander der Konfessionen im Mittelpunkt stehen soll. Ein möglicher Erlös daraus soll an ökumenisch geprägte Organisationen gehen, legte der ÖKA am Dienstag Abend in seiner Sitzung fest.

Das Internet-Lexikon Wikipedia schreibt beim Emmausgang (teils auch Emmauspilgern) von einem christlichen Brauch, der vor allem in Süddeutschland und in Österreich in Erinnerung an den Gang der Jünger nach Emmaus, denen sich Jesus Christus unerkannt anschließt (Lukas 24, 13 – 29), weitum noch gepflegt wird. Ausgeführt wird der Emmausgang, den es am kommenden Ostermontag erstmals auf Horber Gemarkung ökumenisch geprägt in Rexingen geben wird, als ein geistlicher Gang mit Gebet und Gesang oder als ein besinnlicher Spaziergang am frühen Morgen des Ostermontags, der wegen des Tagesevangeliums regional auch "Emmaustag" genannt wird.