Horb a. N. Erster Konkurrent für Peter Rosenberger

Die Wohnung von Peter Thielmann in der gelben Siedlung auf dem Haugenstein. Es gibt Kaffee und von Thielmann selbstgebackene russische Spezialitäten. Küchlein mit Pfefferminzgeschmack. Thielmann sagt: "Ich werde es definitiv machen: Ich werde bei der OB-Wahl in Horb antreten!"

Thielmann. Er war lange selbstständig in Kanada, wie er erzählt. Hat vier Kinder großgezogen. Ist nach 14 Jahren zurückgekehrt. Er sagt: "Wenn man lange weg war, sieht man noch deutlicher, was in der Zwischenzeit passiert ist. Deshalb will ich mich einbringen." Thielmann, so erzählt er, hat in seiner Jugend mit anderen Kids die Disco im Steinhaus organisiert. Deshalb will er sich für die Jugend einsetzen. Thielmann: "Wir müssen die Jugendlichen von der Straße holen. Mit vielen Aktionen: Beispielsweise mit Besuchen im Altenheim oder Aktionen in der Natur durch Jäger oder Naturschützer. Wenn ich von zehn Jugendlichen nur zwei von der Straße wegziehe, habe ich schon gewonnen!"

Doch in dieser Richtung, so Thielmann, wird in Horb nichts unternommen. Auch Familientreffpunkte gibt es viel zu wenig, so der mögliche OB-Kandidat: "Der einzige Platz für Familien, wo die Eltern einen Kaffee trinken können und die Kinder sicher spielen, ist der Rauschbart. Das ist viel zu wenig!"