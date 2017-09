Horb a. N. Erste "Ruck-Zuck"-Baugebiete

Am 18. Juli hatte der Gemeinderat beschlossen, das kleinere Baugebiete nach einem neuen Verfahren ausgewiesen werden können. Durch das sogenannte "13b-Verfahren" entfallen unter anderem aufwendige Umweltprüfungen und doppelte Auslegungen. Jetzt bringt die neue Möglichkeit knapp 17 Bauplätze in Bittelbronn (Bebauungsplan Allmend Mitte und knapp 40 in Nordstetten (B-Plan: Schulstraße Süd).

Durch das beschleunigte Verfahren sollen in Bittelbronn im nächsten Jahr schon vier Bauplätze verkauft werden, so die Drucksache. In Nordstetten sollen die Erschließungsmaßnahmen Ende nächsten Jahres fertig sein. Hier gibt es, so Karin Edinger von der Stadtentwicklung, schon 74 Nachfragen nach Bauplätzen.

SPD-Fraktionschef Thomas Mattes: "Es verwundert uns, dass in Nordstetten ein Gesamtfläche von über 30 000 Quadratmetern erschlossen werden sollen. Dabei hieß es doch beim Beschluss, dass höchstens 10 000 Quadratmeter erlaubt sind."