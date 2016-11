Horb a. N. Eröffnung für "Quartier 77" verschiebt sich

"Mit dem Landratsamt war das gar kein Problem, das Konzept ist jetzt auch durch, aber es hat halt einfach gedauert", sagt Edwin Kiefer. Denn theoretisch können in den Räumen im Kasernenareal bis zu 700 Leute Platz finden, da brauch es drei Fluchtwege. "Die mussten teilweise noch erschlossen werden."

Zwar sind die beiden mit den Baumaßnahmen bereits größtenteils durch, doch können erst jetzt die Brandschutztüren, Möbel und auch die Küche bestellt werden. Und wie das über Weihnachten und Neujahr so ist, werden die Lieferungen sich bis in den Januar hinziehen. "Damit wir einen Puffer haben, wird die Eröffnung am 1. März sein." Dafür planen die Kiefers eine große Feier, über die sie allerdings noch nichts preisgeben möchten.

Pläne für einen Restaurantbetrieb im "Quartier 77" sind zudem fortgeschritten. "Von Montag bis Freitag wird es einen Mittagstisch und abends essen geben", erklärt Edwin Kiefer. Am Wochenende ist dann Platz für Events. Hochzeiten, Geburtstage Familienfeiern – "hier herrscht rege Nachfrage". Neben den Veranstaltungen, die von den Kiefers selbst geplant sind. So wie die Tattoo-Convention: Die zieht von Balingen nach Horb. "Das hat sich aus einer Personalentscheidung ergeben", erklärt Edwin Kiefer den Glücksgriff. Einer aus dem Team der Convention arbeitet beim "Quartier 77" mit, und so ergab sich der Kontakt.