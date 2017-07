Horb-Dettensee (jb). Der Bau des neuen Kinderspielplatzes mache Fortschritte, wurde im Ortschaftsrat bekannt gegeben. In der Diskussion ging es um die Frage, ob dieser erst am Ende der Sommerferien betreten werden darf oder schon zu Beginn. Konkret geht es darum, ob der Graswuchs schon so weit ist und man das Risiko eingehen soll, gegebenenfalls ein zweites Mal einsäen zu müssen. Ute Albers will dies mit Christoph Raetzer, der die Spielplätze der Stadt Horb betreut, besprechen. Die Einweihung des neuen Spielplatzes soll dann am Sonntag, 10. September, stattfinden.