Horb a. N. Erinnerungen an Horb und Rostow

Mit der Geschichte "Die Itins" setzt Fritz Frank den Großeltern und Eltern seiner Frau ein liebevolles und zugleich zeitgeschichtlich interessantes Denkmal. In "Die silberne Medaille" nimmt der Autor die Erinnerungen seiner Frau an ihre Schulzeit in Rostow am Don auf und verarbeitet sie zum farbigen Zeitbild einer Gesellschaft, die sich anschickt, gegen Zar und Kirche zu revoltieren. In der Erzählung "Die beiden Torah" schildert Fritz Frank den Versuch seines Schwiegervaters, seine jüdische Identität für sich, seine Frau und seine Kinder in einem christlichen Umfeld zu bewahren. Dabei bekennt sich der Autor selbst zu seinem Judentum.

Zwei weitere Texte ergänzen den reich bebilderten Band. "Die Abiturientenrede von Ludwig Frank" widmet sich der damals aufsehenerregenden Abschlussrede des Klassenprimus am Lahrer Gymnasiums, des späteren Juristen und Reichstagsabgeordneten Ludwig Frank. Dazu ein kurzes Theaterstück, eine Posse über die Reaktionen in einer deutschen Kleinstadt auf den politischen Mord am damaligen Außenminister Walter Rathenau, versehen mit einem erhellenden Kommentar vom Autor selbst.

Den Abschluss bildet ein ausführlicher biografischer Teil über die beiden Familien Frank und Itin von den Herausgebern.

Das Buch kann im Buchhandel und vom 1. bis 3. Dezember auch auf dem Horber Adventsmarkt am Stand des Rexinger Synagogenvereins erworben werden. Auch der erste Band der Werkausgabe, das Kriegstagebuch von Fritz Frank, liegt aus, ebenso wie der Film zur Geschichte des Synagogenvereins, der dieses Jahr anlässlich der Feier zum 20-jährigen Jubiläum entstanden ist.

das buch: Fritz Frank: Verschollene Heimat. 210 Seiten, fester Einband, Fadenheftung. ISBN: 978-3-928213-22-6. 16 Euro. Barbara Staudacher Verlag, Horb.