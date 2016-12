Horb a. N. Erhalt von Wiesen, Wäldern und Tierarten

Ho rb. Das Gebiet ist Bestandteil des europaweiten Schutzgebietsnetzes Natura 2000 und besteht aus zehn Teilgebieten, die sich überwiegend auf der Gemarkung der Stadt Horb und zu kleinen Teilen im Bereich der Gemarkungen Schopfloch, Empfingen, Eutingen sowie Sulz befinden. Das Gebiet ist größtenteils gleichzeitig als Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.

Bei der Erstellung des MAP konnten 17 Lebensraumtypen und drei Tierarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nachgewiesen werden. Für jeden Lebensraum und jede Tierart wurden Ziele und Maßnahmenempfehlungen formuliert. Diese sollen sicherstellen, dass die artenreichen Wiesen und Wälder sowie die geschützten Tierarten erhalten werden und ihre Entwicklung unterstützt wird.

Charakteristisch für das FFH-Gebiet und flächenmäßig am bedeutsamsten sind die artenreichen mageren Flachlandmähwiesen, die Kalk-Magerrasen verschiedenster Ausprägung und die Wacholderheiden. Von Mitte Mai bis in den Hochsommer prägen bunt blühende Wiesen das Landschaftsbild im Dießener Tal und in der Neckaraue sowie an den Steilhängen entlang des Neckartals. Ebenso stehen die vielfältigen Buchenwälder unter besonderem europäischem Schutz. Zu den Merkmalen der Tierwelt des Gebietes zählt die seltene Fledermausart Großes Mausohr. Sie nutzt die Waldflächen und die reich strukturierte Wiesenlandschaft als Jagdgebiet.