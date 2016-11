Horb a. N. Erfolgloses Warten auf Kassiererin

Grund für diese Suche nach einem weiteren Ausschussmitglied ist der Umstand, dass die Kassiererin erkrankt ist und mindestens für das nächste halbe Jahr ausfällt, erklärte Kreidler. Genutzt hat’s nichts. Noch nicht einmal eine weitere Runde Tee, die ein fleißiges Vereinsmitglied ausschenkte, brachte den Knoten zum Platzen. Wie’s weitergeht blieb offen.

Begonnen hatte das Treffen noch ganz normal. Mit den Worten: "Jetzt han i zehn Minuten überzogen – aber des isch in Mettstetten emmer so", eröffnetet die Vorsitzende die Versammlung.

Man sang gemeinsam das Lied "Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen." Danach folge ein spirituellen Impuls über die Gelassenheit, und schließlich stiegen die Frauen in die Sitzung ein. Sie einigten sich auf zwei Termine, die in diesem Jahr noch anstehen. Zum "Kranzen" für den Adventsbasar trifft man sich am 23. und 24. November ab 14 Uhr im Gemeindehaus, und die Adventsfeier soll am 1. Dezember stattfinden.

Das ging eigentlich recht problemlos – nur mit der Wählerei kam man halt nicht weiter, und deshalb war der offizielle Teil dieses Treffens recht schnell zu Ende.