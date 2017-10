Horb a. N. Erfindungen im "Haus der kleinen Forscher"

Horb-Bildechingen. "Von diesem Planeten fallen die Erfindungen auf die Erde und unserer Kindergarten-Kinder suchen sie und erwecken sie zum Leben", verriet Ruth Göttler, die Leiterin dieses städtischen Kindergartens, den vielen Besuchern, die anlässlich der erfolgreichen Rezertifizierung im Forschungszentrum "Tüpfelchen" vorbeischauten.

Zum vierten Mal in Folge wurde der Kindergarten mit diesem Titel und der dazugehörigen Plakette ausgezeichnet. Es ist ein Zertifikat, das erst nach einer erfolgreichen Prüfung ausgehändigt wird, wie die Koordinatorin für den Kreis Freudenstadt, Carmen Winz, in ihrem Grußwort betonte. Sie überbrachte Grüße aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dessen Dach die gemeinnützige Stiftung "Haus der kleinen Forscher" angesiedelt ist. "Mit 88 Prozent der Aufgabenerfüllung habt ihr hier in Bildechingen überdurchschnittlich gut abgeschnitten", lobte Winz das ganze Team an Erzieherinnen und Jung-Forschern.

Was sie so alles erfinden und erforschen, zeigte der Nachwuchs im Anschluss an die Veranstaltung an verschiedenen Thementischen, doch zuerst empfingen sie ihre Besucher mit dem "Tüpfelchen-Erfinderlied".