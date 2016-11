Horb a. N. Erfinder, Lehrer und Unternehmer zugleich

Horb-Ahldorf. Erfinder, Unternehmer oder Lehrer wollte der Junge werden. Geboren am 3. November 1946 in Karlsruhe und aufgewachsen in Stuttgart, studierte er Biologie, Sport und Maschinenbau. 1969 heiratete er Ulrike Tillwich, die später lange Jahre eine Hausarztpraxis in Ahldorf hatte. Das Paar hat drei Kinder, von denen zwei in den USA leben, und vier Enkeltöchter. Sohn Wolfgang arbeitet als Chefarzt einer Kinderklinik in den USA, Tochter Uta bei der UNO in New York und Sohn Wini berechnet Hubschrauber bei Airbus.

Nach dem Studium 1973 bot sich Stehr, wie er sagt, die Chance seines Lebens. Er stieg nach dem Tod des Firmengründers Herbert Tillwich in die Firma seiner Schwiegereltern ein. Von 1978 an war er zusammen mit Maria Tillwich Geschäftsführer und Gesellschafter. Als Maria Tillwich 1986 in den Ruhestand ging, übernahm er den Betrieb. Die Firma mit fast 40 Mitarbeitern beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Schmierstoffen für die Feinmechanik und Instrumententechnik.

Inzwischen übergab Stehr sie an seine langjährige Mitarbeiterin und Geschäftsführerin Susanne Beyer-Faiss. Von Ruhestand kann allerdings keine Rede sein. Seitdem ist er sehr aktiv mit seiner Firma Werner Stehr Tribologie. Sehr zum Leidwesen seiner Frau, wie er zugibt, die inzwischen ihre Arztpraxis an einen Nachfolger übergab und ihren Mann lieber öfter zu Haus hätte.