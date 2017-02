Horb a. N. Er will den Musikcocktail verhindern

Ende Januar haben Brecht-Bentling und Erika und Martin Neff einen "offenen Brief" an OB Rosenberger, das Stadtmarketing und City-Manager Thomas Kreidler geschickt. Da die Neffs auch eine Gästepension betreiben, erklärten sie: "Wir treten aus dem Horber Tourismus- und Fremdenverkehrsverband aus. Die wenigen Gästevermittlungen pro Jahr über die Stadtverwaltung sind an einer Hand abzuzählen." Dann greifen die drei die Stadtspitze an: "OB Rosenberger hat seine Chancen mit Erfolglosigkeit in Horb vertan. Bürgermeister Zeitler flieht jetzt nach Überlingen und entzieht sich seiner Horber Verantwortung."

Weiterer Vorwurf: Rathaus und Stadtmarketing hätten den Tourismus von Horb "wirtschaftlich gesehen verantwortungslos zum Erliegen gebracht". Auch die Barrierefreiheit in der Stadt –­ die zu einer touristischen Infrastruktur mit gehört –­ sei ungenügend. Fazit der drei Unterzeichner des Briefes: "Das Horber Rathaus ruiniert einen ganzen Wirtschaftszweig. Wer in einem großen Orchester mitspielen will, muss die Kunst des Spielens können. Unter dem Deckmantel der Horber Verwaltung spürt der Mensch nur noch Kälte."

In einem Hintergrundgespräch nahm OB Rosenberger dann Stellung zu den Vorwürfen: "Da sind Tischtücher zerschnitten. Wir sind bereit, die zu nähen und würden gerne zu einer normalen Kommunikation zurückkehren." Er hat die Akte Neff/Ihlingen mitgebracht. Gefüllt mit einer "dreistelligen Anzahl von Briefen und Mails". Rosenberger: "Ich führe die Akte seit 2008. Am Anfang war es ein offener Kontakt, der dann anhand weniger Projekte entzweit ist. Zuletzt ist der Konflikt anhand der Gartenschau eskaliert."

Damals wollte das Gaistor – so das Rathaus – sich als Kulturzentrum präsentieren. Die Stadt habe dafür klare Regeln aufgestellt, so das Stadtoberbhaupt: kein Essensangebot, kein Einlass durch das Gaistor durch das ansonsten kostenpflichtige Gartenschau-Gelände. Dann habe Neff auch noch einen Baum gepflanzt – auf den Hochwasserdamm. Rosenberger: "Das würde die Sicherheit gefährden –­ deshalb mussten wir ihn entfernen lassen."

Gaistor soll nicht mehr auf Fotos erscheinen

Dann hätte man auch verlangt, dass das Gaistor nicht mehr abgebildet werden darf. Die "Gaistor-Rebellen" drohten sogar der Stadt, weil das Gaistor im Panorama-Foto mit abgebildet worden war. Rosenberger: "Ich bin da ein bisschen hilflos. Wir wollen der Familie nichts Böses. Wir haben das Gaistor auch durch unsere Maßnahmen zur Gartenschau vor dem Hochwasser geschützt. Doch wir haben das Gefühl: Wenn Herr Neff nicht das bekommt, was er will, ist immer die Stadtverwaltung Schuld oder der inkompetente Oberbürgermeister." Und was sagt er zu den Vorwürfen, die Stadt hätte bei der Tourismusvermarktung versagt? Rosenberger: "Vor der Gartenschau gab es gar kein Engagement des Stadtmarketings, um den Tourismus zu fördern. Die Förderung, die wir in das Stadtmarketing und damit auch die touristische Vermarktung stecken, ging den Stadträten teilweise sogar schon zu weit. Auch die Vermittlung von Unterkünften wurde wesentlich professioneller."

Und was ist mit der Barrierefreiheit? Rosenberger: "Natürlich hat die Stadt da noch Nachholbedarf. Das liegt aber auch an der Topografie und dem Pflaster. Routinemäßig sind wir bei allen Baumaßnahmen dabei, die Randsteine abzusenken. Im Rathaus zum Bürgerbüro haben wir Rampen eingebaut und elektrische Türöffner installiert. Und der neue ZOB wird nach den neuesten Standards barrierefrei auch für Blinde gebaut."