Horb a. N. Entsteht Neiddebatte unter den Ortsteilen?

Die Neukonzeption des Ortsbudgets, die jetzt in jedem Ortschaftsrat behandelt wird, sollte eigentlich Ungerechtigkeiten abstellen. Denn diese habe es sehr wohl gegeben, findet auch Rosenberger. So sei es in der Vergangenheit nur um Einwohnerzahl und Quadratmeterfläche gegangen. "Der Löwenanteil des Budgets geht aber für Straßensanierungen drauf. So wollen wir, dass die Straßenfläche berücksichtigt wird."

Mühringen ist auf dem Papier einer der Gewinner dieser "Reform", was auch OB Rosenberger im Gespräch mit unserer Zeitung hervorhebt. Waren es im Haushaltsplan 2016 noch 21 630 Euro, so sind es ab 2017 29 006 Euro. Allerdings steigen die Budgets aller Ortschaften zum Teil deutlich. Also sind im Endeffekt alle die Gewinner. Denn für 2016 kam am Ende die Summe des Fördertopfes von 125 325 Euro hinzu, die jetzt ohne Umwege auf die Ortschaften verteilt wurden. So soll Nordstetten, auf das in der Mühringer Sitzung kritisch verwiesen wurde, statt 44 030 Euro im Jahr 2016, 54 692 Euro erhalten.

In der Ausgestaltung des neuen Ortsbudgets wird also nicht berücksichtigt, wer in den vergangenen Jahren ein großes Stück vom Kuchen bekommen hat und wer eher schlechter abgeschnitten hat. "30 Jahre lang wurde nichts gemacht", betonte Ortschaftsrat Eckard Lacher in der Sitzung am vergangenen Freitag. Eine Aussage, die auch Ortsvorsteherin Monika Fuhl im Gespräch mit unserer Zeitung in ähnlicher Weise wiederholt, das Abstimmungsverhalten ihres Gremiums aber etwas relativiert: "Wir wollen damit den Gemeinderat auf die Probleme in unserem Ort aufmerksam machen." Fuhl weist aber darauf hin, dass die Topografie in Mühringen besonders kompliziert sei, Straßensanierungsmaßnahmen deshalb gleich doppelt so teuer seien als in Ortsteilen mit besserer Topografie.

Rosenberger kann Neid-Debatte nicht nachvollziehen

Rosenberger kann diese von ihm so bezeichnete "Neid-Debatte" nicht nachvollziehen. Denn man habe Mühringen für die kommenden Jahre in eine bevorzugte Position gebracht.

"Der Ortsteil ist Sanierungsgebiet. Die Ortsdurchfahrt wird saniert." Und auch der Hochwasserschutz, auf dem im Mühringer Rat hingewiesen werde, habe Priorität für die Stadt. "Wir haben im gesamtstädtischen Haushalt 300 000 Euro für den Hochwasserschutz ausgewiesen, der nichts mit dem Ortsbudget zu tun hat. Das Geld kann sofort abgerufen werden, sobald es vom Regierungspräsidium grünes Licht gibt." Er akzeptiere aber natürlich, wenn Mühringen andere Vorschläge mache, die dann in die Beratung einfließen werden. Bei den Bemühungen um den Hochwasserschutz ist Monika Fuhl übrigens voll des Lobes, was die Bemühungen der Stadtverwaltungen angeht.

Auf Kritik stößt in Mühringen aber der Vorschlag der "inneren Verschuldung", also dass Ortschaften auf ihr Budget der kommenden Jahre zugreifen können, dafür dann aber in den kommenden Jahren den Gürtel enger schnallen können. Der OB sieht darin ein sinnvolles Instrument. Es diszipliniere die Ortsteile, genau zu schauen, für was man das Geld ausgebe. Haushalten ist die Devise.