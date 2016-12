Horb a. N. Entlastung für Angehörige

Alle Teilnehmer hatten viel Spaß beim Plätzchen backen, basteln von Tischdekoration und dem Üben von Weihnachtsliedern. Alle Ergebnisse der Bemühungen wurden dann in einer kleinen Adventsfeier präsentiert und verspeist. Eine weihnachtliche Geschichte, vorgelesen von der ersten Vorsitzenden, Barbara Rauschenberger, rundete die fröhliche Feier ab.

Gerade in der Vorweihnachtszeit sei es wichtig, so Rauschenberger, die Eltern und Angehörigen wenigstens einen Adventsnachmittag zu entlasten und ihnen etwas Zeit für sich zu geben. "Es würde uns sehr helfen", so Barbara Rauschenberger, "wenn viele Menschen unsere wichtige Arbeit mit einer Spende unterstützen würden, da die öffentlichen Gelder nur einen Teil unserer vielfältigen Aufgaben abdecken."

"Leider geraten bei den vielfältigen aktuellen Themen Organisationen wie die Lebenshilfe schnell aus dem Blickfeld, weil die Belange von Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen nicht täglich im öffentlichen Blickpunkt stehen." Dies spüre die Lebenshilfe deutlich an den Spendeneingängen, die viele Aktivitäten überhaupt erst möglich machten.