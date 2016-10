Horb a. N. Entlang an alten Weingärten und geheimnisvollen Figuren

Vorbei an Touristeninformation, Souvenirläden, dem Deutschen Segelflugmuseum, einem kleinen Flugplatz und der Deutschen Wetterstation wurde die Fuldaquelle erreicht. Über Wiesenwege ging es zunächst immer auf und ab. Ein längerer Fußmarsch auf einem geschotterten Fahrweg führte hinab zum Guckaisee – er ist der einzig natürlich entstandene See der Rhön.

Am dritten Tag wurde eine Rundwanderung bei Hammbelburg unternommen. Zunächst durch die Stadt, am Flüsschen Thulba entlang, wurden die Orte Untererthal und Obererthal gestreift. Dann ging es bergauf zum Weiler Seeshof. Auf dem Hochplateau wurde eine Vesperpause eingelegt. Nach einer Kehre ging es nur noch bergab. Entlang des Hangs waren die alten Weingärten nur noch zu erahnen – einige Trockenmauern waren noch zu sehen. Auf dem weiteren Pfad passierte man die "Geheimnisvollen Figuren", rätselhafte Figuren, deren Herkunft keiner kennt – ein Paar, das Mutter mit Kind darstellte, war zu sehen. Dafür war der Ausblick über den Steilhang und zu den Westheimer Rebhängen in das Tal der Fränkischen Saale entschädigend.

Der Besitzer des Binsbacher Hofs hat die Wanderer nicht nur beherbergt, sondern er ist auch bekannt für seine Schnapsbrennerei. So war es klar, dass eine Schnapsprobe mit zünftigem Vesper nicht fehlen durfte.

Der vierte und letzte Wandertag begann mit Regen. Ein Blick in die Wetterkarte zeigte einen Lichtblick in Richtung geplanter Tour, und so entschlossen sich alle, die Wanderung in Angriff zu nehmen.

Das Weindorf Ramsthal liegt in einem idyllischen Seitental der fränkischen Saale, umgeben von fruchtbaren Weinbergen. Und so starte die Wandergruppe ihre letzte Tour vom Parkplatz bei der Kirche hinauf zu den Weinbergen, wo die roten und weißen Trauben kurz vor der Ernte standen. Immer an den Hängen der Weinberge entlang ging es über den Schoppen-Rundweg, ein Stück den poetischen Wald-Wander-Weg und den Bacchus-Weg.

Zurück am Startpunkt, fuhr man nach Euerdorf um dort auf dem Dorffest anlässlich der 1300-Jahr-Feier noch den Abschluss zu machen und sich für die Heimfahrt zu stärken. Trotz der schlechten Wettervorhersage konnten die Wanderer an allen vier Wandertagen die Regenschirme und Regenjacken im Rucksack lassen.