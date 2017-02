Horb a. N. Engpass in der Blutversorgung soll vermieden werden

Dazu komme, dass die Region eine Fasnetshochburg ist und gerade zu dieser Zeit die Spendenzahl niedrig sei. Dieses Jahr seien viele Spender erkältet oder dürften aufgrund einer Grippe nicht spenden. Daher bittet Michael Molitor alle gesunden Spender an den angebotenen Blutspende-Terminen oder in fes­ten Institutionen wie im Zentrum für Klinische Transfusionsmedizin in Tübingen zu spenden.

Spender müssten sich daher nicht wundern, wenn sie in den vergangenen Wochen Aufrufe zur Blutspende per Post erhalten hätten, denn damit solle auf den Notstand aufmerksam gemacht werden. In den umliegenden Kliniken ist vom Engpass so mancher Blutgruppe noch nichts zu spüren. "Wir können den Engpass aktuell nicht bestätigen. Momentan sind uns keine Einschränkungen bei der Blutbestellung bekannt", erklärt Cornelia Schreib von der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH.

Auch Ingo Matheus vom Klinikverbund Südwest GmbH kann dieses Problem für die Krankenhäuser in den Landkreisen Calw und Böblingen "derzeit noch nicht wirklich feststellen".

Rückgang bei den Blutkonserven hat noch keine Auswirkungen auf medizinische Versorgung

Matheus meint: "Hier sind beispielsweise die Auswirkungen von Ferienzeiten, zum Beispiel Sommerferien, regelhaft ungleich spürbarer. In den vergangenen Wochen erhalten wir zwar etwas weniger Konserven als gewünscht, aber derzeit sind noch keine Auswirkungen auf die medizinische Versorgung gegeben, sprich keine drohenden OP-Absagen oder Verschiebungen."

Die Zahl der Patienten, die in der Fachsprache an Influenza erkrankt sind, sei der Jahreszeit entsprechend gestiegen. "Die individuelle Erkrankungsschwere ist eher überdurchschnittlich, die Anzahl aber im vergleichbaren Rahmen wie in den vergangenen Jahren. Allerdings kann sich das mit der aufkommenden Fasnetszeit auch schnell ändern", sagt Ingo Matheus.

Um weiterhin die Abdeckung zu garantieren, ruft der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen über verschiedene Kanäle zur Blutspende auf. Die Werbetrommel rührt auch der DRK Ortsverein Mühringen, der auf eine gute Blutspende hofft. "Wir haben direkt nach der Fasnet Blutspende. Das wird spannend", meint Michael Eitelbuß vom DRK OV Mühringen.

Denn am Freitag, 3. März ist die Hauptfasnet gerade vorbei und die Fastenzeit hat begonnen. Aus eigenen Erfahrungen wissen die DRK-Mitglieder, dass dann so mancher nicht fit ist. Sie hoffen jedoch, dass sie einige Spender mit ihrem Aufruf erreichen, die ab 14.30 Uhr im Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb ihr Blut spenden.