Horb a. N. Engel segnet selbst die Freudenstädter

Im Burggarten machte man am ehemaligen Dominikanerinnenkloster, das nach der Ordensüberlieferung im Jahre 1218 von drei Gräfinnen aus dem Hause Tübingen, Eberstein und Hohenberg gegründet worden sein soll, Station. Hier erinnerten die Nachtwächter an das Horber Jesulein. Der Kult der Kindheit Jesu besaß in den mystisch geprägten Frauenklöstern eine lange Tradition. Vielfach stellten sich die Nonnen solch ein "Trösterlein" in die Zelle.

Die drei mit Hellebarde, Laterne und Rufhorn ausgestatteten Herren berichteten hier in schwäbischen Reimen von der vergeblichen Herbergssuche des Heiligen Josef und erklärten, warum dieser dankend auf ein Freudenstädter Quartier verzichtete: "Z’Freidastadt gäb’s zwar viel Herberga fei’, aber wer will schau em Went’r vo Freidastadt sei."

Die Nachtwächter machten am Treppenaufgang zum ehemaligen Chorherrenstift halt, nachdem die Umgangsteilnehmer auf der Kirchenmauer in einer Art Hammelsprung die Spendensäckchen gefüllt hatten. Nach den Regeln der Augustiner-Chorherren standen im Horber Chorherrenstift elf Stiftsherren unter der Leitung eines Propstes. Die klösterliche Gemeinschaft beschränkte sich auf die Gebetszeiten und die Gottesdienste. Der Propst und die Chorherren wohnten in der Umgebung der Stiftskirche in verschiedenen Pfründhäusern. Das Horber Chorherrenstift wurde im August 1806 säkularisiert, nachdem württembergische Truppen in Horb eingerückt waren. Vor der Stiftskirche Heilig Kreuz berichteten die Nachtwächter von der beschwerlichen Suche der Heiligen Drei Könige, für die angeblich das Schönste an Freudenstadt das Kamel nach Horb war.

Die letzte Station des adventlichen Nachtwächterumgangs befand sich auf dem Burgstall, den man über den Sommerhaldenweg entlang der mit Flutlichtern angestrahlten Stadtsilhouette erreichte. Vor dem Horber Krankenhaus, das aus dem in den Jahren 1655/56 errichteten Franziskanerkloster hervorgegangen ist, erzählten die Nachtwächter von den Franziskanerpatres, die ehemals die Weihnachtskrippe nach Horb gebracht haben. In Versform berichteten die Nachtwächter zum Schluss von der Flucht der heiligen Familie, die durch Freudenstadt über den Kniebispass in die badische Ungewissheit führte. Nach der Rückkehr zum Rat- und Wachthaus bedankte sich die vielköpfige Teilnehmerschar mit lang anhaltendem Applaus bei den drei Herren vom Kultur- und Museumsverein.