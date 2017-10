Horb a. N. Endlich! Tierschutzverein hat Raum

Horb. Das Stadtoberhaupt: "Wir haben einen rollierenden Raum in der Kaserne. Den können Sie jetzt mitbenutzen, um ihre Jugendarbeit richtig zu machen. Denn wenn unsere Jüngsten wissen, wie man ordentlich mit Tieren umgeht, dann gibt es weniger Fälle für den Tierschutzverein." Den fehlenden eigenen Raum hatte Beatrice Buchmann, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Horb, als größter Problem in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschuss genannt. Buchmann: "Wir würden gerne mehr Jugendarbeit machen. Doch das scheiterte bisher am Raum." Den haben sie jetzt.

Doch wie ist die Lage des Tierschutzvereins Horb? Er hat 124 Mitglieder, davon 15 Aktive. Die Mitgliedsbeiträge von 26 Euro pro Person bringen jährlich 3500 Euro ein. Dabei belaufen sich die Tierarztkosten jährlich schon auf 10 000 Euro. Buchmann: "Da muss man ordentlich an Spenden einwerben."

Zwar wird die erste Tierarztuntersuchung bei Fundtieren von der Kommune bezahlt, wie Buchmann erzählt: "Bei weiteren Untersuchungen ist das aber schwieriger. Das soll eigentlich über die Fundtier-Pauschale, welche die Kommune an den Verein bezahlt, abgedeckt werden. Doch das reicht oft nicht."