Horb-Nordstetten. Vor Kurzem hatte das Archiv in Nordstetten einen freudigen Besuch. Johanna Schneiderhan kam mit ihrem Vater Emil Schneiderhan, dem Autor der Nordstetter Häusergeschichte und des Schneiderhan-Familienbuches in das Schloss. Wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag wollte er in sein von ihm geliebtes Nordstetten reisen. Aus diesem Ort sind seine Vorfahren nach Bayern ausgewandert, weshalb er seine Familiengeschichte in Nordstetten erforschte. Als Vertreter der Autorengruppe um Manfred Steck und Hans-Jürgen Ruggaber übergab Bruno Springmann die ersten zwei Bände der neu herausgegebenen Bücher "Die alten Häuser von Nordstetten" und "Geschichte und Geschichten aus einem schwäbischen Judendorf", das eine Weiterführung von Schneiderhans Häusergeschichte beinhaltet. Johanna und Emil Schneiderhan wurden vom Ehepaar Helmut Schneiderhan und seiner Frau Beate, die in Albstadt-Laufen beheimatet sind, begleitet. Auch Helmut stammt aus der Nordstetter Schneiderhan-Sippe und unterhält noch sehr viele familiäre Bindungen in unseren Ort.