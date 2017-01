Horb a. N. Eiseskälte erfordert Einsatz der Stadt

Horb. Am Horber Winterdienst wollte Christian Volk, Pressesprecher der Stadt Horb, keine generelle Kritik üben. Davon, dass dieser seinen Aufgaben nicht nachkomme, könne keine Rede sein. Er zeigte sich jedoch im Namen der Stadt mit den vereisten Stufen vor der Hohenberghalle, die den Gästen des Neujahrsempfangs negativ aufgefallen waren, äußerst unzufrieden. "Für den Sportbetrieb unter der Woche wird der Weg zwischen Parkplatz und Sportlereingang entsprechend geräumt. Da bislang keine Großveranstaltung stattfand, wurde schlichtweg der Winterdienst im Bereich des Haupteingangs versäumt, was aus Sicht der Stadtverwaltung zurecht beim Neujahrsempfang kritisiert wurde", erklärte Volk. Da die Stadtverwaltung eine Vorbildfunktion habe, treffe sie dieses Versäumnis besonders heftig. "Es wurde hier bereits nachjustiert, damit so etwas nicht mehr vorkommt", so Volk.

Die Eiseskälte der vergangenen Wochen hat auch an anderer Stelle zu Problemen geführt. In der Hohenzollernhalle in Betra gab es vermutlich aufgrund der Kälte einen Wasserschaden, gab Volk bekannt. Er gibt den Tipp: "Räume mit wasserführenden Leitungen sollten entsprechend beheizt werden. In ungenutzten Gebäuden, in denen in der Winterzeit nur überschlägig oder gar nicht geheizt wird, sollten die Wasserleitungen entleert werden – das hilft gegen Frostschäden." Des Weiteren solle darauf geachtet werden, dass Rohre gut gedämmt sind und technische Anlagen regelmäßig – und insbesondere bei erhöhter Beanspruchung in der Winterzeit – gut gewartet und technisch in einem guten Zustand sind.

Selten kommt es vor, dass selbst der Neckar mal so eingefroren ist, wie es noch immer der Fall ist. Das Wehr am Flößerwasen ist eingefroren. "Hier haben wir die Maschinen außer Betrieb nehmen müssen", erklärte der Betriebsleiter der Stadtwerke, Eckhardt Huber. Auch der niedrige Wasserstand sei ein Grund dafür. Beim Mühlkanal kämpfen die Mitarbeiter mit dem Frost. Einzelne Turbinen liefen hier noch, aber die meisten ließen sich nicht mehr bewegen. Ohne diesen Durchlauf wäre der Mühlkanal auch schon komplett eingefroren, wie Huber erklärte. "Teilweise haben wir versucht, das Eis an den Turbinen wegzuschlagen", sagte Huber. An einer unteren Turbine sei die Klappe eines Hydraulikzylinders kaputt gegangen.