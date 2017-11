Horb a. N. Eisenbahn, Einsamkeit und Eigensinn

Schienen und Schwellen. Die Faszination. Sie hatte schon zu seinem ersten Kunstwerk geführt, welches Horb im Vorjahr fasziniert hatte. Das Traversinophon. Eine Bahnschwelle, darauf Saiten aus Stahldraht. Der Ton wurde in einem Bahnhofslautsprecher ausgegeben.

Jetzt hat er zwei andere Werke: Im Flur vom Nebeneingang hängt sein Werk "Radio Dechovka". Band und Spulen von einer 90-minütigen Audio-Kassette. Fein säuberlich aufgeklebt. Der Künstler: "Der Sender spielt böhmisch-mährische Blasmusik. Weil ich Kurzwellenfreak bin, habe ich ihn so gefunden und die Musik aufgenommen. Dann habe ich das Band auf die Leinwand aufgeklebt."

Weiter vorne dann eine Skulptur: In einem durchsichtigen Kasten aus Acrylglas sind oben die Spulen von Magnetbändern. Die dunkelgrauen Bänder an sich schlängeln sich zu einem Haufen darunter. Magnus: "Die Bänder machen ein total witziges Geräusch beim Rascheln. Und toll sieht es auch aus!"

Doch hauptsächlich hängen im Rathaus Fotos. Auf dem Foto hält er eines seiner "Geh-Bilder" in der Hand. Der Künstler: "Da sind auch Menschen drauf. Allerdings habe ich meine Kamera dabei im Gehen ausgelöst, sodass die Bilder verwackelt sind. Wenn du eine professionelle Digitalkamera in der Hand hast, reagieren die Menschen sehr abweisend. Teilweise aggressiv, wenn sie das Gefühl haben, du fotografierst sie. Wenn du allerdings eine alte Kamera hast, die noch mit Film funktioniert, dann sprechen dich die Leute an und kommen ins Gespräch. Deshalb plane ich, eine Ausstellung nur mit alten Box-Kameras zu machen."

Magnus alias Railroad Crossing. Ein eher stiller, nachdenklicher Mann. Doch die Bilder, die Skulpturen sprechen Bände, wenn man sich darauf einlässt.

Weitere Informationen: Ausstellung "Poesie des Zerfalls" des Künstlers Railroad Crossing. Bis zum 6. April im Rathaus Horb zu den Öffnungszeiten. Vernissage: Donnerstag, 16. November, ab 19 Uhr. Einführung: Markus Minberg (Kunstpädagoge) und Musiker Burkhard Eulberg.