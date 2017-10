Horb a. N. Einst acht Mädchen und ein Bub

Treffpunkt war im Schlosshof. Danach ging es zur Eyachperle nach Bad Imnau. Ein Besuch auf dem Dettenseer Friedhof schloss sich an, leben doch drei Jahrgängerinnen und ein Jahrgänger nicht mehr. An ihren Gräbern wurde ein Blumengebinde niedergelegt. Danach ging es auf den Kirchberg, um dort bei Kaffee und Kuchen den Tag ausklingen zu lassen. Egon Blank und Theodor Hellstern hatten diesen Tag organisiert. Der eigentliche Geburtsjahrgang 1937 in Dettensee bestand aus acht Mädchen und einem Jungen. Einige wenige Hinzugezogene wurden in Dettensee heimisch. Die Jahrgänger wohnen heute überwiegend in der Region, so Schwenningen, Hirschau, Beffendorf oder Rohrdorf. Eine Jahrgängerin lebt in Ulm, sie konnte nicht dabei sein. Die Jahrgänger treffen sich immer wieder gern, nicht nur an runden Geburtstagen.