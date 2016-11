Horb a. N. Einmarsch zu Klängen des York’schen Marsches

Horb-Bittelbronn. Wie in den Vorjahren hat Dirigent Andreas Welle wieder ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzertprogramm für das Jahreskonzert zusammengestellt, so der Vorsitzende des Musikvereins Sebastian Kocheise in seiner Begrüßung einer sehr vollen Mehrzweck-Halle – mussten doch weitere Stühle und Tische aufgestellt werden. Ein Zeichen, dass Musik Menschen verbindet, dass Musik keine Worte braucht.

Zunächst durften die Jungmusiker unter Leitung von Kocheise zeigen, welchen Spaß und Freude das Musizieren auch bei den Jungmusikern macht.

"Black Forest Fantasy", "Stairway to Heaven", "Game of Thrones", "Don’t Stop Believin" wurden von ihnen vorgetragen. Als Zugabe knüpfte die Jugendkapelle an das Motto der Aktiven "Marsch versus Polka" mit der "Slavonicka Polka" an. Durch das Programm der Jungmusiker führte gekonnt Natascha Franz.