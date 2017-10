Horb a. N. Einkaufszentrum: Traum wird endlich Wirklichkeit

Ende der 90er-Jahre wurde die Idee im Rathaus und im Gemeinderat entwickelt. Das Ziel: Den Platz am Bahnhof mit einem Einkaufszentrum abzurunden. Direkt an der meist befahrenen Straße der Stadt. Dort, wo alle Busse zentral abfahren. Und auch der Zug fährt.

Schon ziemlich früh interessierte sich auch die Unternehmensgruppe Dünkel aus Schemmerhofen für das Projekt. Ein Unternehmen, welches als Kieswerk startete, sich dann auf Beton spezialisierte und seit über 20 Jahren auch baut. Und zwar Gewerbeimmobilien. Egal, ob Einkaufs- oder Fachmarktzentren, die Motor World Böblingen, die Revitalisierung der Jugendherberge in Rottweil oder ds Hotel Vincci Gala in Barcelona – überall wird die Dünkel-Tochter Activ Group ihrem Namen gerecht. Geschäftsführer Hans Jürgen Birk: "Insgesamt wurden sieben Projektentwickler beim Horber Einkaufszentrum verschlissen." Bis dann die Activ-Group das Projekt in die Hand nahm.

Und die Pläne, die ursprünglich von bis zu 20.000 Quadratmeter Handelsfläche ausgingen und bei dem auch die Kreissparkasse abgerissen werden sollte und einen roten Eckpfeiler im neuen Shopping-Center bilden sollte, wurden dann dem Markt angepasst. Doch es dauerte noch. Ein Jahr später mussten die Planungen dann angepasst werden – mit inzwischen 5000 Quadratmeter Handelsfläche.Diese reiht sich jetzt im Winkel gut ein und schließt damit das nördliche Ende des Bahnhofsplatzes ab. Direkt vor dem Einkaufszentrum: Der neue zentrale Omnibusbahnhof.