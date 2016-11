Horb a. N. "Eine wahre Offensive für das Zivile"

H orb. Am Mittwoch, 16. November, kommt die Friedenspolitikerin nach Horb und wird ab 19.30 Uhr im Klostersaal einen Vortrag mit anschließender Diskussion halten. Ihr Thema lautet: Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten.

Friedenswochen sind längst nicht mehr an der Tagesordnung, obwohl wir in höchst unfriedlichen Zeiten leben, betont Agnieszka Brugger in ihrer Ankündigung. Sie nennt einige der größten Herausforderungen, denen die Welt ausgesetzt ist. Dabei an erster Stelle die Eiszeit in den Beziehungen zu Russland, dann den schrecklichen Terror des sogenannten Islamischen Staates und nicht zuletzt die massenhaften Fluchtbewegungen und Fluchttragödien. Vor allem hier wird sie den Zusammenhang von Ökologie und Frieden, von Klimawandel und Verarmung beleuchten. Sie möchte realistische Antworten für eine umfassende Friedens- und Sicherheitspolitik geben. "Statt mehr Aufrüstung und Rüstungsexporten brauchen wir eine wahre Offensive für das Zivile."

Mit 19 Jahren wurde sie Mitglied bei Bündnis 90/Die Grünen