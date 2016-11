Horb a. N. Eine Voradvents-Feier zum Wohlfühlen

Für die Sängerinnen und Sänger von "Vocalmania" war es ein besonderes Erlebnis, wurde der Chor doch vor fünf Jahren in diesem Gemeindesaal bei einem "Besinnlichen Nachmittag" ins Leben gerufen.

Auch Gabi Blank und Gabi Schlotter bekamen für ihr Engagement für die Ministrantinnen übers Jahr hinweg wieder einen herzlichen Dank in Form eines großen Adventskalenders, der vermutlich mit vielen Schokoladentäfelchen gefüllt war.

Gedichte, vorgetragen von den jüngeren Ministrantinnen, und Aileen mit der Geige, am Keyboard begleitet von ihrem Vater Rolf Wiechert, stimmten in der voradventlichen Zeit auf die eigentliche Adventszeit und Weihnachten ein.

Diakon Klaus Konrad erinnerte in seinen besinnlichen Worten an einen Ausspruch von Anselm Grün "Mach mal Pause". Er verband dies mit dem Tipp, sich das selbst und auch anderen immer mal wieder zu raten. Ein Quiz, bei dem es dieses Mal um weltliche Fragen ging, erforderte Konzentration: Wie viele Landkreise gibt es in Baden-Württemberg, wie lautet Angela Merkels zweiter Vorname? Wer war der erste Bundespräsident? Auch Fragen zu Donald Trump durften in der Quizrunde nicht fehlen.

Bei einem kleinen Adventsbasar gab es Selbstgebasteltes zu kaufen, unter anderem Kerzenhalter und Adventskränze.