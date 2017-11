Horb a. N. Eine Mission mit Konfliktpotenzial

Horb-Ahldorf. Seit Jahren möchte die Stadt Horb ein Gewerbegebiet in Mühringen realisieren. Gescheitert ist es bisher daran, dass man sich mit Grundstückeigentümern nicht auf einen Kauf einigen konnte. Jetzt versucht die Stadt es auch nah der Autobahn auf überwiegend Ahldorfer Gemarkung. Das Gebiet liegt an der B 32, in Richtung Autobahnauffahrt auf der linken Seite. Es beginnt auf Höhe der Abzweigung Richtung Mühlen und Ahldorf.

Bisher wurde das Thema nur nichtöffentlich im Gemeinderat und im Ahldorfer Ortschaftsrat behandelt. Auch im Nordstetter Gremium wurde es zum Thema, weil ein kleiner Teil des großen Gebiets auf Nordstetter Gemarkung liegt. In den vergangenen Tagen haben aber rund 50 Grundstückseigentümer einen Brief von der Stadt Horb bekommen. Zwei der Empfänger informierten unsere Zeitung. Oberbürgermeister Peter Rosenberger bestätigt das Interesse. "Es gibt einen klaren Auftrag des Gemeinderats. Wir suchen regelmäßig nach geeigneten Flächen. Dann schreiben wir die Eigentümer an." Der OB betont, dass man ganz am Anfang stehe. Es ist sozusagen das erste "Abklopfen". "Es ist kein Geheimnis, dass wir seit Jahren versuchen, in der Nähe der Autobahn ein Gewerbegebiet realisieren zu können." Am Mittwoch, 25. November, wird es ab 19 Uhr im Horber Feuerwehrhaus eine Informationsveranstaltung für die Eigentümer der Flächen geben.

Doch es regt sich schon der erste Widerstand. Rosenberger erklärt offen, dass sich zwar der Nordstetter Rat positiv geäußert habe, es im Ahldorfer Gremium aber anders aussieht. Auch einer unserer Informanten äußert sich kritisch. "Das ist für mich ein Naherholungsgebiet. Die Tiere, die dort leben, scheinen der Stadt egal. Die Größenordnung ist für mich erschreckend. Auch wenn vielleicht der Verkauf meiner kleinen Fläche attraktiv sein könnte, muss man auch die gesamte Dimension sehen." Ein anderer Informant ärgert sich, dass beim Schreiben zunächst die Skizze des Gebiets fehlte, obwohl sie hätte beiliegen sollen. "Ich frage mich, ob da System dahintersteckt, damit man erst gar nicht genau weiß, um welches Gebiet genau es sich da handelt." Ahldorf habe genug gelitten, findet der Eigentümer. Der Ort habe schon enorme Flächenverluste durch Autobahn und Zubringer hinnehmen müssen. "Außerdem frage ich mich, ob das Projekt mit der klimaneutralen Kommune vereinbar ist? Da würde jede Menge Wald abgeholzt und dafür kommt dann Gewerbe, das jede Menge CO2 produziert.