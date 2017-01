Horb a. N. Eine Metzgerei-Dynastie in Altheim

1996 feierte man unter der Leitung von Karl und Marianne Kaupp, den Eltern des heutigen Inhabers Axel Kaupp, das 100-jährige Bestehen des Betriebs. Zahlreiche Gratulanten und Festredner fanden sich an zwei Tagen in der Altheimer Metzgerei ein.

Dass sich der Betrieb im Laufe der Jahre vergrößert hatte und dadurch viel mehr leisten konnte als früher, zeigte das Beispiel, dass die Metzgerei Kaupp im Milleniumjahr 2000 die komplette Bewirtung der Turn- und Festhalle in Altheim mit nahezu 300 Gästen problemlos bewältigen konnte.

Laden wurde mittlerweile auch durch Partyservice erweitert

Zum Jahresbeginn 2001 wurden die Weichen neu gestellt. Karl und Marianne Kaupp übergaben das Fleischerfachgeschäft, das sie insgesamt 37 Jahre führten und dessen Angebotspalette mittlerweile auch durch einen Partyservice erweitert worden war, an ihren Sohn Axel und dessen Ehefrau Ingrid.

Diese bauten 2003 das Gebäude in der unteren Etage um. Ein zusätzlicher Arbeitsraum zum Verarbeiten der Fleisch- und Wurstwaren, ein Lagerraum, ein Sozialraum, ein neuer Fleisch-Kühlraum, ein Gefrierraum, ein neuer Klima-Reiferaum für den Partyservice sowie eine neue Küche wurden eingebaut. Zudem wurde der Schlachtraum modernisiert und neue Maschinen angeschafft. Das Unternehmen war so auf dem neuesten Stand der Technik, die zu jener Zeit aktuell war. Im Außenbereich wurde ein zusätzlicher Unterstellplatz für Fahrzeuge (zwei Lieferwagen und Anhänger) erstellt. Im Mai 2004 lud man nach dieser umfassenden Sanierung die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ein und gab ihr so die Gelegenheit, quasi einen Blick hinter die Ladentheke zu werfen.

Mit dem Umbau und der Neugestaltung des Verkaufsraumes im Jahr 2008 rundete das Inhaber-Ehepaar ihre Wunschvorstellungen von einem zeitgemäßen Fleischerfachgeschäft ab.

Die Fleischerei Kaupp ist jedoch mehr als eine Bezugsquelle für Fleisch und Wurst. Die Kaupps beliefern viele Schule an den Standorten der Stadt Horb und im Waldachtal mit Schulverpflegung und auch einen Partyservice bieten sie an.

Natürlich bildet der Traditionsbetrieb auch aus. Aktuell werden zwei Fleischer und eine Fleischereifachverkäuferin ausgebildet. Axel Kaupp ist seit über zehn Jahren Lehrlingswart und Prüfungsvorsitzender des Fleischerhandwerks der Innung Freudenstadt/Horb und aus diesem Grund natürlich sehr an der Ausbildung des Nachwuchses interessiert. Für ihn ist wichtig, dass man dieses Handwerk als innovativen Arbeitsplatz wahrnimmt. Vorbei sind die Zeiten, in denen das Metzgerhandwerk als eine körperliche schwerer und blutiger Beruf angesehen wurde. Heute sei es ein kreativer Arbeitsplatz für ideenreiches Anpacker, so Kaupp. Ein Beruf, der ganz anders ist als man eigentlich denkt und der nach der Ausbildung viele Türen in ganz unterschiedliche Bereiche öffnet.

Axel Kaupp findet auch den Berufsschulstandort Horb sehr gut, da man hier optimale Voraussetzungen bei gleichzeitig guter Verkehrsanbindung und kurzen Wegen vorfinde.

Weitere Informationen: www.fleischerfachgeschäft-kaupp.de