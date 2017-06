Horb a. N. Eine Lösung für das digitale Werkzeugmanagement

Horb/Hannover. Alle zwei Jahre findet mit der Ligna in Hannover die weltweit wichtigste Fachmesse für Maschinen, Anlagen und Werkzeuge für die Holzbe- und -verarbeitung statt. Rund 93 000 Besucher aus dem In- und Ausland informierten über Trends und Lösungen in der Branche. Die Fachbesucher erlebten bei der diesjährigen Messe einen Meilenstein in der Digitalisierung der Holzwirtschaft. Industrie 4.0 Konzepte zur Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung waren das beherrschende Thema.