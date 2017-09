Horb a. N. Eine Laubhütte für Horb

Das war Ende Mai. Inzwischen ist Margarita immer noch da. Golla: "Sie fragte, ob sie bei uns ein Praktikum machen könnte. Weil wir ohnehin jemanden für Social Media brauchten, haben wir ihr das angeboten. Und Margarita arbeitete immer weiter." Immer mit Pflanzen. Beispielsweise ein Tarot mit Pflanzenmalereien. Inspiriert vom württembergischen Blatt. Eine Installation im Holunderbaum zur Sonnenwende.

Doch eigentlich sollte der Aufenthalt jetzt Ende September zu Ende sein. Margarita hat sich allerdings in Horb verliebt. Die Künstlerin: "Ich war so oft in Horb. Es gibt mir so viel Inspiration – mehr noch als Rottenburg oder Tübingen. Es ist so klein und schön. Außerdem hat es eine jüdische Geschichte. Doch dort gibt es keinen einzigen Juden mehr."

Golla nahm sie also Anfang September mit in den jüdischen Betsaal zur Lesung mit Peter Binder.

Die Künstlerhaus-Macherin: "Margarita kam gleich ins Gespräch mit Barbara Staudacher. Und es hat offenbar gleich gefunkt!"

Denn: Damit war der Grundstein für die Skulptur von Margarita gelegt. Golla: "Staudacher hat gute Beziehungen zu Stiftungen. Sie hat dort ein Stipendium für Margarita beantragt. Damit kann sie bis Ende Dezember in Horb bleiben."

Und damit schließt sich jetzt der nächste Kreis für Margarita. Zufällig nach Börstingen gekommen. Das Neckartal entdeckt. In Horb verliebt. Und jetzt pflanzt die jüdische Künstlerin vor dem jüdischen Betsaal die Laubhütte, die zum gleichnamigen Fest überall in Israel aufgestellt wird, direkt vor dem ehemaligen Versammlungsraum der Juden in Horb. Die Juden sind hier seit ihrer Vertreibung durch die Nazis verschwunden.

Und die Laubhütten-Installation –­ sie symbolisiert das aktuell nomadische Leben von Margarita. Sie ist aus Pflanzen –­ dem Material, das sie in das Neckartal gelockt hat.

Die Künstlerin: "Die Laubhütte ist das Symbol für unseren Marsch unter Moses durch die Wüste. Sie ist sozusagen das Zelt von damals. Es bietet zwar einen gewissen Schutz, doch weil das Dach aus Zweigen ist, bist du vor Regen nicht sicher."

Margarita fühlt sich sichtlich wohl hier im Neckartal. Und in Horb. Deshalb gibt es auch "Großmutters Schürze" als Eingangs-Tuch vor dem Zelt-Gebilde aus Bambusstangen.

In ihrem Atelier in Börstingen liegen Stoffe von Michael Widmann. Die sind für den Schwaben-Effekt. Die Künstlerin: "Gerade hier im Neckartal siehst du sehr viele stabile und schöne Häuser. Doch auch das ist, wenn man es richtig überlegt, nur flüchtig und unsicher. Deshalb gestalte ich das Tuch zum Eingang als schwäbische Schürze."

Die Künstlerin hat deshalb in Weitingen und anderen Orten recherchiert, um ein passendes, typisches traditionelles Muster zu finden.

Margarita: "Das soll den Schutz symbolisieren, den jedes Kind bei seiner Großmutter gefühlt hat. Und jede Großmutter hat ja eine Schürze."

Insofern verschmilzt in Margaritas Skulptur alles wie in einem Nukleus. Am dafür perfekten Ort.

Die Künstlerin lächelt. Sie zeigt auf ihr Tattoo auf dem Unterarm: "Das ist eine Pflanze. Doch so gibt es sie nicht. Unten sind Beeren, oben Blüten. Das entspricht meiner Lebensphilosophie: Nichts funktioniert nach Plan. Doch das, was herauskommt, ist besser als erwartet."

Weitere Informationen: Die Skulptur "Großmutters Schürze" wird während des jüdischen Laubhüttenfestes vom 5. bis zum 11. Oktober vor dem jüdischen Betsaal zu sehen sein. Der Aufbau startet rund um den Tag der Deutschen Einheit.