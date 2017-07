Horb a. N. Eine ganz besondere Musikbrücke

Musikalisch begleitet wurden die Kinder von einem Projektorchester

Die Geschichte wurde durch Kinderlieder aus verschiedenen Kulturen bereichert. Und der Kinder-Gesamtchor lieferte eine beachtliche Leistung ab. Besonders die Jüngsten zeigten bei stickiger Luft und warmen Raumtemperaturen eine erstaunliche Kondition. Denn immerhin waren sie eine Stunde ohne Unterbrechung auf der Bühne.

Den Projektchor bildeten der Projekt-Kindergartenchor der SBS-Gruppen (Sprachförderung Singen-Bewegen-Sprechen) aus dem Horber Raum, der Kinderchor "Schuki" des Gesangvereins Liederkranz Zimmern in Kooperation mit der Grund- und Werkrealschule Zimmern, der Kinderchor Bildechingen und der Kinder- und Jugendchor "Die lustigen Chorkids" der Seelsorgeeinheit Steinachtal.

Musikalisch begleitet wurden die Kinder von einem Projektorchester mit Musikern der Musikvereine Dießen, Grünmettstetten, Hardt, Holzgerlingen, Rötenbach und Weitingen, vom Kreisverband Freudenstadt, von der Musikschule Horb, vom Landes-Hackbrett-Bund sowie am Klavier mit Michael Bach aus Dotternhausen. Dirigent Maik Finkbeiner hatte nicht viele Möglichkeiten, das Gesamtensemble auf diesen Auftritt vorzubereiten. In einer Generalprobe am Vormittag kamen alle das erstmals zusammen. Dennoch klappte die Aufführung wie am Schnürchen.

Zum Schluss stimmten auch alle Besucher – darunter viele Eltern und Familienangehörige der aufführenden Kinder – bei einem Lied ein und wurden damit Teil einer musikalischen Weltreise.