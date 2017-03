Horb a. N. Einbrecher baut Gartenliegen auf

Horb-Dettensee. Ein Unbekannter hat in der Kleingartenanlage Welle des Obst- und Gartenbauvereins Horb-Dettensee zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 10.30 Uhr, sieben Gartenhäuschen aufgebrochen und baute zwei Gartenliegen auf, gestohlen hat er nichts. Er hat einen Sachschaden von zirka 1500 Euro hinterlassen. Nach Polizeiangaben schnitt der Eindringling ein Loch in die Umzäunung des Gartenareals und schlüpfte durch die Öffnung auf das Gelände. Dort hebelte er mit einem Werkzeug an den Eingangstüren von insgesamt sieben Gartenhäuschen. Sechsmal war er erfolgreich und konnte die Türen öffnen, in einem Fall blieb es beim Versuch. Die Polizei sieht einen Tatzusammenhang mit vergleichbaren Einbrüchen in Gartenhäuser der Kleingartenanlage in Dettingen, die sich Anfang des Jahres ereigneten.