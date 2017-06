Horb a. N. Einblick in "gelebte Industrie 4.0"

Horb. Die Mechatroniker der Abschlussklasse E3ME1 der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule aus Reutlingen war zu Besuch bei Bosch Rexroth. Der Besuch begann mit einer Führung, bei der das Horber Werk von Bosch Rexroth vorgestellt wurde. Auch für Verpflegung war reichlich gesorgt. Den Gästen wurde eine Spaghetti-Marshmallow-Challenge geboten, bei der es darum ging, in Gruppen einen Turm aus rohen Spaghetti, Bindfaden und Klebeband zu bauen. Oben auf den Turm musste das Mashmallow platziert werden. Der Turm sollte mindestens drei Minuten halten. Nach der Challenge ging es in die Produktionshallen. In einem Showroom wurden die Produkte vorgestellt. Die Mechatroniker bekamen die verschiedenen Pumpenarten, die dazugehörigen Bauteile und die unterschiedlichen Anwendungsbereiche erklärt.