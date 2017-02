Horb a. N. Einblick in die Business-Welt

Rektor Heiner Kist und Klassenlehrer Timo Frank betonten beim abschließenden "Stehempfang", dass es bei diesem Projekt nicht unbedingt nur um den Gewinn geht, sondern dass auch der Spaß bei der Umsetzung eines realen Projektes mit im Fokus steht und dass die Erfahrungen, die dabei gewonnen werden, wichtige Bestandteile sind.

"Ich hab sie machen lassen", so Timo Frank, der damit auch das Wir-Gefühl des gesamten Teams untermauerte. Verbesserungspotenzial gab es jedoch auch, wie die Schüler selbstkritisch feststellten. So gelang es beispielsweise im vergangenen Jahr nicht, weitere Parallelklassen dazu zu bewegen, im Rahmen ihrer WVR-Projekte, das Zelt unter der Woche zu nutzen. Auch versäumte man, für die ausgegebenen Getränkeflaschen Pfand zu verlangen. Logische Konsequenz war, dass die Schüler hinterher die leeren Flaschen auf der ganzen Festwiese einsammeln durften. Auch monierten die Verantwortlichen, dass ihre Mitstreiter nicht immer die übernommenen Schichten voll abgearbeitet hätten. "Nach einer halben Stunde ist es so manchem eingefallen, dass er noch was Wichtiges zu erledigen hatte", resümierte Cem Demir.

Im Bericht des Aufsichtsrates konnte Mona Dieterle vom Projektpartner, der Volksbank Horb-Freudenstadt, berichten, dass der Verbandsprüfer des genossenschaftlichen Verbandes, Ingo Ewand, am 30. September 2016 im Haus war und im Fazit feststellte, dass der Jahresabschluss ordnungsgemäß durchgeführt wurde und die Schülergenossenschaft somit den entsprechenden Vorgaben geführt wurde.

Der alte Vorstand sowie der Aufsichtsrat wurden danach entlastet und um die Neuwahl eines Vorstandspostens bewarben sich Nina Sökler, Kim Schaible und Anna Wehle, die später auch einstimmig gewählt wurden. Mit Girls-Power geht’s also ins neue Geschäftsjahr.

Auch sie setzen auf die bewährte Geschichte mit dem Zirkuszelt, das wieder zwischen Schulgelände und Hohenberg-Halle stehen soll. Die diesjährige Projektwoche findet vom 7. bis 13. Mai statt. 270 Kinder aus verschiedenen öffentlichen Einrichtungen sollen bei den Workshops, die wieder unter professioneller Leitung der Zirkusfamilie Riedesel stehen, zusammengeführt werden. Volksbank und Jugendreferat werden das Zelt unter der Woche nutzen und die Aufführungen der Kinder werden dann wie gewohnt am Wochenende stattfinden. In seiner Kalkulation hat der neue Vorstand allein für Sponsorengelder 3000 Euro eingerechnet. Einige Sponsoren konnten schon gewonnen werden, teilten die Schüler mit, und hoffen, am Ende dieses Geschäftsjahres mit einem Gewinn von 450 Euro dazustehen.

Mit der Wahl des neuen Aufsichtsrates, der aus Heiner Kist, Mona Dieterle, Kathleen Schuh, Laura Thiele, Niclas Wiebe und Timo Frank besteht, ging diese gut vorbereitete genossenschaftliche Mitgliederversammlung zu Ende.