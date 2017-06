Horb a. N. Einblick in den Kloster-Alltag

Horb. Eine fünfzigköpfige Reisegruppe des Horber Juni-Seniorentages fand am Dienstag den Weg ins Kloster Heiligenbronn bei Schramberg. Dort wurden sie von Schwester Dorothea, einer gebürtigen Grünmettstetterin, bereits erwartet. In drei Gruppen führten die Schwestern durch die Ausstellung des berühmten peruanischen Künstler Raul Castro. In über 300 Tonskulpturen stellte der heute 80-jährige das Leben Jesu sehr anschaulich dar.