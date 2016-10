Horb a. N. Einblick in das politische Herzstück Baden-Württembergs

Höhepunkt des Besuchs war das Parlamentsspiel im runderneuerten Plenarsaal. Dieser zeichnet sich nun durch hohen Lichteinfall aus. Die Bausubstanz des 1958 bis 61 errichteten Gebäudes wurde kaum verändert, obwohl die Sanierung heutigen Energiestandards entsprochen hat. Die Kosten beliefen sich auf 52,1 Millionen Euro.

Die Besucher gliederten sich beim Spiel in Fraktionen auf, wählten einen Ministerpräsidenten und konnten nachvollziehen, wie politische Prozesse funktionieren.

Dem Landtagsbesuch schloss sich eine Führung im baden-württembergischen "Haus der Geschichte" an. Die Ausstellung "Demokratie gestern und heute" zeigt auf mehreren Etagen die politische Entwicklung der verschiedenen Landesteile bis hin zum heutigen Bundesland. Gezeigt wurden Einblicke in die Zeit der napoleonischen Feldzüge, des Kaiserreichs, der verheerenden Weltkriege und der Etablierung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nach 1945. Die wirtschaftliche Stärke und Innovationskraft Baden-Württembergs wurde in einem großen Ausstellungsraum mit bekannten Produkten dargestellt. Namhafte Unternehmen aus dem Landkreis Freudenstadt und ihre Exportschlager waren hier zu finden.