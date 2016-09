Horb a. N. Ein Wohnmobil fürs liebe Federvieh

Auch auf anderen Höfen in der Region haben die sogenannten Hühnermobile Einzug gehalten. Für Christoph und Manuela Straub war das Projekt jedoch der Start in die Selbstvermarktung.

Manuela Straub hockt auf dem Boden. Die Hühner um sie herum. Mal wird gepickt, dann ein paar Körner geworfen. Aufgeregtes "Gock, Gock" auf einer Wiese hinter dem Straubhof. Bauer Christoph Straub klopft gegen das Hühnermobil. Er sagt stolz: "Wir hatten schon immer Hühner auf dem Hof. Doch Anfang des Jahres habe ich das Hühnermobil gekauft – und seitdem können wir die Hühner in Freilandhaltung haben. Schauen Sie sich die Wiese an, wer Hühner hat, braucht keinen Vertikutierer." In der Tat: Die fleißig pickenden Schnäbel des Federviehs haben schon das ganze Zeug aus dem Gras geholt.

Die Tiere – sie haben es wirklich gut dank des Hühnermobils. Das Wohnmobil für die Hühner hat alles, was das Federvieh so braucht: Tränken, Stangen zum Schlafen, Futter, Wasser und ein Klo. Bauer Straub: "Ich habe 350 Hühner. Dafür reicht es."