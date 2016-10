Horb a. N. Ein Wochenende wie in Bayern

Einige Damen hatten aus diesem Anlass ihr Dirndl aus dem Schrank geholt und die Herren die Lederhose. Wer im Dirndl oder Tracht erschien, hatte ein Getränk frei.

Höhepunkt am Samstagabend war der Bayerische Vierkampf, der von Thomas Müller geleitet wurde. Sieben Mannschaften kämpften in vier Disziplinen um den Sieg und legten sich beim Melken, Bierkrugstemmen, Nageln und Biertrinken voll ins Zeug. Auf den Spaß kam es an und den hatten sowohl die Teilnehmer, die sich mächtig anstrengten, als auch die Zuschauer, die die Mannschaften kräftig anfeuerten.

"Die von da lange Bank" haben am Ende die Nase ganz vorne