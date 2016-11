Horb a. N. Ein Weg, mehrere Meinungen

"Das kann man doch", entgegnete Ratskollege Edwin Zimmermann, der betonte, dass man sich seinerzeit über die rechtlichen Belange informiert hätte. Ortschaftsrat Armin Löffler fragte mal allgemein in die Runde, ob man es jetzt zukünftig so macht, dass man sich über jede Entscheidung des Gremiums ein paar Monate später nochmals den Kopf zerbricht und den Rat per öffentlicher Ankündigung zwingt, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu stellen. Nach einer geradezu erzwungenen Abstimmung votierte das Gremium mehrheitlich – bei Gegenstimme Laschinger – dafür, dass der B14-Gehweg weiterhin nicht geräumt wird. Bevor man aber zum nächsten Besprechungspunkt wechseln konnte, bestand Michael Laschinger darauf, dass man auch über die Sperrung des Verbindungswegs, der über die Wiesen hinter dem Entwässerungsbecken führt, abstimmt. "Der Weg wird geschlossen", bestimmte Peter Zimmermann kurzerhand, was im Zuschauerraum für erheblichen Aufruhr sorgte. "Stammtis­ch-Politik" war da gemurmelt zu hören.

Also musste Zimmermann zurückrudern. Nun soll die Stadt prüfen, wie man vorgehen soll. Ein Vorschlag der vom Rat einstimmig akzeptiert wurde. Als Laschinger trotzdem noch nicht ganz zufrieden war, riet ihm sein Kollege Jesse, er möge das Thema "etwas piano" behandeln. Eine Anregung, die bei Laschinger zu einen Fortissimo führte. Er sah sich in seiner demokratischen Freiheit beschnitten, fühlte sich nicht ernst genommen, und als man ihm dann noch sagte, sein Antrag hätte zu einer Art Biertisch-Diskussion geführt, konnte er nur noch entrüstet "Unverschämtheit, das ist eine Unverschämtheit" entgegnen. Genutzt hat‘s nichts.