Horb a. N. Ein verbotener Brief und eine heikle Geheimdienst-Mission

Um 16 Uhr startet der Film "Storm und der verbotene Brief" für Kinder (Niederlande, 2017, Regie: Dennis Bots, Darsteller: Davy Gomez, Juna de Leeuw, Yorick Van Wageningen). Der Film spielt in Antwerpen zur Zeit der Reformation: Das Leben des zwölfjährigen Storm gerät aus den Fugen, als sein Vater Klaas den Auftrag erhält, in seiner Druckerei einen Brief Martin Luthers zu drucken. Denn sein Vater wird schon bald mit dem verbotenen Brief ertappt und verhaftet, und so muss Storm mitsamt der Druckplatte des Briefes in die Katakomben der Stadt fliehen. Dort trifft er auf das Waisenmädchen Marieke und findet in ihr eine Mitstreiterin. Gemeinsam müssen sie nun versuchen, Storms Vater vor dem Scheiterhaufen zu bewahren. Doch das ist leichter gesagt als getan. Der Eintritt kostet 3 €.

Um 20 Uhr können sich die Erwachsenen den Film "Kundschafter des Friedens" ansehen (Deutschland, 2016, Regie: Robert Thalheim, Andreas Banz, Darsteller: Henry Hübchen, Michael Gwisdek, Thomas Thieme). Zum Inhalt: Jochen Falk, ehemaliger Top-Spion der DDR und mittlerweile Pensionär, staunt nicht schlecht, als ausgerechnet die von ihm verachteten "Amateure" vom BND bei ihm anklopfen. Sie brauchen Falks Hilfe bei einer heiklen Mission. Der designierte Präsident einer ehemaligen Sowjetrepublik wurde entführt, zusammen mit einem BND-Agenten – und ausgerechnet mit diesem hat Falk noch ein ganz privates Hühnchen zu rupfen, war es doch Frank Kern, der ihn vor über 30 Jahren enttarnte! Falk willigt ein, doch er stellt die Bedingung, dass man für den Job sein altes Team reaktiviert. Und so werden Organisationswunder Locke, Bastler Jacky und der Gigolo Harry aus dem Agenten-Ruhestand geholt und gemeinsam mit Falk nach Katschekistan geschickt. Als Absicherung stellt der BND der Truppe jedoch die Analytikerin Paula zur Seite, die die Jungs überwachen soll. In Katschekistan läuft dann aber erst einmal nichts nach Plan, die Mission droht zu scheitern – bis sich Jochen Falk und seine Kollegen auf ihre alten Fähigkeiten als DDR-Spione besinnen. Eintritt: 4 €.