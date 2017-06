Horb a. N. Ein Tag lang spielt in Horb die Musik

Das 20. Landes-Musik-Festival wird ein musikalisches Baden-Württemberg-Fest, davon ist der mit der Ausrichtung betreute Blasmusikverband Baden-Württemberg überzeugt. Mit 113 Auftritten an 16 Auftrittsorten wird Horb an diesem Tag die musikalische Hauptstadt Deutschlands werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die letzten Vorbereitungen liefen derzeit auf Hochtouren. Zum Festival werden rund 15 000 Gäste erwartet. Die Organisation wurde in den vergangenen Wochen noch einmal verfeinert. Über 100 Hel Helfer sollen vor Ort dafür sorgen, dass es sowohl den Sängern und Musikern als auch den Gästen nicht an der Orientierung fehlt. Extra dafür wurde seitens der Stadt Horb ein Park-Konzept erstellt, denn die Parkhäuser der Innenstadt werden am Veranstaltungstag ausschließlich den Anwohnern vorbehalten sein. In einem speziellen Plan sind alle relevanten Daten verarbeitet, so dass man sich in Horb gut zurechtfinden kann.

Hans Dreher vom Blasmusikkreisverband Freudenstadt hat sich auch darum gekümmert, dass die sanitären Anlagen vieler Gasthäuser in Horb an diesem Tag für die Gäste zugänglich sind. Hier greift das Konzept "Musikantenfreundliches Wirtshaus", für das ein extra Schild entworfen wurde. Das Stadtmarketing Horb, besonders Claudia Beuter, sind seit Wochen täglich mit dem Thema Landes-Musik-Fest befasst. Bühnenstandorte, Fahnen, Banner, Absperrungen und andere Planungen, vor allem auch ein Sicherheitskonzept bestimmten dort den Alltag.