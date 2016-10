Die Kontrolluhr für zwölf Stationen, deren Verschleißerscheinungen am Tragering auf einen häufigen Einsatz schließen lassen, kann von einem der unrühmlichsten Kapitel in der deutschen Geschichte berichten. Sie war nämlich auf dem Obersalzberg in Gebrauch, der von den Nationalsozialisten neben Berlin als zweites Machtzentrum des Dritten Reichs genutzt wurde.

Das im Berchtesgadener Land gelegen Bergbauerndorf Obersalzberg wandelte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem der bedeutendsten heilklimatischen Erholungsgebiete Deutschlands. Die Gastgewerbeunternehmerin Mauritia Mayer hatte dort 1873 ein Bauernanwesen erworben, das sie zur "Pension Moritz" umgestaltete und um das Gästehaus "Hoher Göll" erweiterte.

Die neuen Eigentümer setzten ab 1920 den Autorennfahrer und Luftfahrtpionier Bruno Büchner als Pächter ein, der die Pension acht Jahre später erwarb und in "Platterhof" umbenannte. Hier versteckte sich 1921 der nationalsozialistische Publizist Dietrich Eckart, der wegen Beleidigung des Reichspräsidenten Friedrich Ebert per Haftbefehl gesucht wurde. Eckart, der das Sturmlied der SA verfasste, prägte 1919 als Mitbegründer der NSDAP den nationalsozialistischen Kampfbegriff "Drittes Reich" und lernte im selben Jahr Adolf Hitler kennen.

Hitler erschien erstmals im Mai 1923 auf dem Obersalzberg, um den unter falschem Namen abgetauchten NS-Publizisten aufzusuchen. Nach seinem gescheiterten Putschversuch und der vorzeitigen Entlassung aus der Festungshaft in Landsberg/Lech zog sich Adolf Hitler wiederholt auf den Obersalzberg zurück, wo er in einer zum "Platterhof" gehörigen Blockhütte, die später von der NSDAP zum "Kampfhäusl" verklärt wurde, den zweiten Teil von "Mein Kampf" diktierte.

Täglich schauten viele Schaulustige vorbei, um den Führer zu sehen

Bei ausgedehnten Spaziergängen räsonierte Hitler auf dem Obersalzberg mit Kampfgefährten über das zukünftige Parteiprogramm und die alteingesessenen Dorfbewohner nahmen den Fremden mit dem Oberlippenbärtchen nur als einen "spinnerten Kerl mit seinen Hunden" wahr.

Das Jahr 1933 brachte für den Obersalzberg eine entscheidende Zäsur. Nach der sogenannten Machtergreifung erwarb Hitler das Haus "Wachenfeld", in dem er seit 1928 zur Miete gewohnt hatte. In den folgenden drei Jahren entstand aus dem bescheidenen Landhaus der pompöse "Berghof" und der Obersalzberg wurde zum Zielort für begeisterte Hitler-Wallfahrer aus dem ganzen Reich. Täglich strömten Tausende Schaulustige am "Berghof" vorbei und wollten den Führer sehen. Der gab sich, ganz im Sinne der NSDAP-Propaganda, volksnah und winkte von seiner Terrasse oder signierte Autogramme.

In Hitlers Gefolge siedelten sich weitere NS-Größen an. Der Leiter der Parteikanzlei Martin Bormann bezog die alte Villa Seitz, Rüstungsminister Albert Speer erwarb ein Wohnhaus und errichtete in dessen Nähe ein Atelier und Reichsmarschall Hermann Göring ließ für sich auf dem Eckerbichl, auf dem heute als exklusives Hideaway das "Kempinksi Hotel Berchtesgaden" thront, ein Landhaus erbauen. Mit zahlreichen Infrastruktureinrichtungen wurde der Obersalzberg schließlich zum zweiten Machtzentrum des Reichs, in dem wichtige politische Entscheidungen über Krieg oder Frieden sowie den Holocaust getroffen wurden.

Um den "Berghof" entstand eine gigantische Baustelle. Man errichtete eine Kaserne für die Wachkompanie der SS-Leibstandarte Adolf Hitler und im früheren "Gasthof zum Türken" wurde eine Außenstelle des für die Sicherheit von NS-Größen verantwortlichen Reichssicherheitsdienstes untergebracht. Der neu errichtete Gutshof, der mit einem gekachelten Schweinestall als Modell für künftige landwirtschaftliche Betriebe im eroberten Osten angepriesen wurde, erwies sich allerdings in dieser Höhenlage als ziemlich unrentabel. Für den Vegetarier Hitler wurde sogar eigens ein Gewächshaus gebaut.

Bald blieb für die alteingesessenen Obersalzberger kein Platz mehr und er wurde zum Führersperrgebiet. Das Dorf Obersalzberg und seine Bewohner mussten weichen. Hitlers Privatsekretär Bormann kümmerte sich persönlich um die Enteignung und Vertreibung der Dorfbewohner. Dabei dachte er an erster Stelle nur an sich und nicht an Hitler, als er im Grundbuch den Löwenanteil der Grundstücke merkwürdigerweise auf seinen eigenen Namen eintragen ließ.

Wurden die Einheimischen anfänglich noch großzügig abgefunden, so drangsalierte Bormann später jeden, der sich gegen einen Verkauf sträubte. Die Obersalzberger mussten ihre Häuser und Grundstücke letztlich zu Spottpreisen veräußern. Wer trotzdem nicht einlenkte, dem drohte die Einlieferung in das nahe gelegene Konzentrationslager Dachau. Diese Drohung sprach der Privatsekretär nicht nur unverhohlen aus, sondern machte sie wie im Falle des Fotografen Hans Brandner auch wahr.

Bormanns geradezu krankhafte Bauwut machte selbst vor Parteifreunden nicht halt. So wurde der "Platterhof" 1936 nach persönlicher Verunglimpfung des Inhabers Büchner von SS-Leuten geschlossen, Strom und Wasser wurden einfach abgestellt und das Grundstück eingezäunt.

Die oberhalb des "Berghofs" gelegene ehemalige "Pension Moritz" baute man nach dem Wegzug Büchners zum "Volkshotel Platterhof" mit 150 Betten aus. Das zugehörige Gästehaus "Hoher Göll" fand dabei ebenfalls eine bauliche Erweiterung. In dem zum Führersperrgebiet gehörigen neuen KdF-Hotel konnte jedoch kein einziger Volksgenosse Erholung suchen, denn der neue luxuriöse "Platterhof" beherbergte nur hohe Nazi-Größen und andere auserwählte Gäste, die unter anderem in dem mit Hakenkreuz und Porträtbüste gezierten Dietrich-Eckart-Zimmer nächtigen konnten.

In diesem Prunkhotel wurde auch Hitlers Geliebte Eva Braun längere Zeit vor der Öffentlichkeit versteckt gehalten. Die "Bergschenke" im "Platterhof" war ein beliebter Treffpunkt für die SS-Wachleute, während das zugehörige Gästehaus hauptsächlich für Bormanns Parteikanzlei reserviert war. Beim "Platterhof" befanden sich gleich zwei Wachposten der SS-Leibstandarte, die den inneren Zugang zum "Berghof" rund um die Uhr bewachten. Die von den Horber Nachtwächtern ersteigerte Kontrolluhr dürfte auch die auf Hitler persönlich vereidigte Prätorianergarde zu kontrollierten Kontrolleuren gemacht haben.

Die Nächte auf dem Obersalzberg waren oft recht lang. Während sich der Führer tagsüber vor Kameras als kinderlieber Hundefreund inszenierte und den immer gleichen Mittagsspaziergang zu dem 30 Minuten entfernten Teehaus am Mooslahnerkopf unternahm, wartete die übrige Sippschaft darauf, dass es endlich dunkel wurde.

Wenn der ziemlich abstinent lebende Führer zu Bett ging, floss der Alkohol in Strömen. Als Diener in Livree kredenzten ausgewählte SS-Leute aus der von Sepp Dietrich befehligten Leibstandarte in prunkvollen Gesellschaftsräumen Cocktails oder Sekt. Während Schürzenjäger Bormann bei solch wilden Gelagen mit seiner jungen Geliebten Manja Behrens tanzte, propagierte seine Ehefrau Gerda, eine fanatische Nationalsozialistin und Kindernärrin, die "Volksnotehe" zu dritt, um die Verluste an der Front im Wochenbett auszugleichen.

Diesen ganz normalen Wahnsinn krönte der allmächtige Partei- und Privatsekretär noch mit einem Geschenk zu Hitlers 50. Geburtstag. Steinerner Ausdruck des nationalsozialistischen Bauwahns im Berchtesgadener Land wurde das "Kehlsteinhaus", das bis heute in 1834 Metern Höhe über dem Obersalzberg gelegen ist. Die reinen Baukosten für dieses außergewöhnliche Teehaus beliefen sich inklusive der Zufahrtsstraße und des Aufzugssystems auf rund 30 Millionen Reichsmark, was ungefähr 123 Millionen Euro entspricht.

Das Erholungsgebiet wurde in ein Ruinenfeld verwandelt

I m Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurde der "Platterhof" 1943 in ein Militärhospital und Erholungsheim verwandelt und im selben Jahr begannen weitere Hundertschaften von italienischen und tschechischen Baufacharbeitern den Obersalzberg wie ein Kaninchenbau für ein kilometerlanges Bunkersystem auszuhöhlen.

Ein Großteil Deutschlands lag bereits in Schutt und Asche, als Reichsmarschall Hermann Göring am 23. April 1945 in dieser noch intakten Parallelwelt auf dem Obersalzberg den im brennenden Berlin mit dem Schicksal hadernden Führer in einem Schlussakt um die Übertragung der Staatsgewalt bat. Keine 48 Stunden später verwandelten 373 englische Lancaster-Bomber das Führersperrgebiet an einem sonnigen Frühlingstag in ein Ruinenfeld.

Lediglich das "Kehlsteinhaus" blieb aufgrund seiner Lage ohne Treffer. Als amerikanische und französische Soldaten am 4. Mai 1945 in Berchtesgaden einrückten, fanden sie auf dem Obersalzberg statt der befürchteten Alpenfestung lediglich die zerstörten und bereits von der einheimischen Bevölkerung geplünderten Bauten vor.

Görings Frau Emmy hatte sich dabei offenbar im zerbombten "Platterhof" vor allem mit Kücheninventar und sonstigen NS-Utensilien eingedeckt. Später verscherbelte sie als Witwe dann Teile dieser Nazi-Antiquitäten, zu denen auch die Nachtwächterkontrolluhr gehörte, an einen belgischen Kapitän, der etwas mit Görings einstiger Luxusjacht Carin II zu tun hatte.

Die zum Flaggschiff der Royal-Navy-Rheinflottille mutierte Göring-Jacht wurde 1960 von der britischen Regierung an Emmy Göring zurückgegeben. Die nach Belgien verbrachte Papierscheibenkontrolluhr der Marke Bürk fand nach einem weiteren Besitzerwechsel schließlich nach 71 Jahren ihren Weg vom "Platterhof" über Brüssel in die Kontrolluhrensammlung der Horber Nachtwächter, die sich hauptsächlich auf Fabrikate der Marke Bürk spezialisiert haben.

Die US-Armee ließ den von Bombentreffern beschädigten "Platterhof“ im Jahr 1952 zum "Hotel General Walker" umbauen, das bis zum Abzug der amerikanischen Streitkräfte im Jahr 1996 als Erholungszentrum für Armeeangehörige diente.

Um das Entstehen einer Pilgerstätte für Rechtsradikale zu verhindern, ließ die bayerische Staatsregierung das Hotelgebäude 1999 abbrechen und das ehemalige Gästehaus "Hoher Göll" zum Dokumentationszentrum Obersalzberg ausbauen.

Aus der zum einstigen "Platterhof" gehörigen Terrassenhalle wurde der Berggasthof Obersalzberg. Anstelle des ehemaligen Hotels findet sich heute ein großer Parkplatz mit Abfahrtsstelle zum "Kehlsteinhaus".