Horb a. N. Ein "Spotpourri" aus 16 Jahren

Nach Nostalgie und ganz viel "erinnerst du dich noch" ging es dann mit dem bunten Reigen der Theatercollage los.

Im katholischen Horb, im Schatten der Pfarrkirche, gleich mit einem Stück anzufangen, in dem der Pfarrer sowas von ermordet wird, das sprühte schon von bewusst gesetzter Ironie und die maulende Kommentare des "Pfarrers", der sich darüber aufregt, dass er immer die schlechten Rollen spielen müsse, setzte dem Ganzen das Krönchen auf. Ein Krönchen hätte auch König Ubu gerne gehabt und ließ deshalb seine Spießgesellen das Nachbarsland mit Klopapier-Rollen angreifen. Bei diesem Spiel um Macht und Gier nuschelte der König wie der Handpuppenmaulwurf von René Marik und gab zum Vergnügen der Zuschauer nur bruchstückhafte Laute von sich. Doch egal, was er vor sich hin brabbelte, seinem Volk gefiel‘s, denn sie versprachen sich ihre persönlichen Vorteile davon.

Ganz anders die Momentaufnahme aus dem Stück "Verführerische Düfte." Hier störte eine Fremde die kleinbürgerliche Idylle einer Dorfgemeinschaft. Sie zog in das Haus ihrer Großmutter und wollte Seifen und Creme verkaufen, die sie selbst aus den besten Ingredienzien hergestellt hat. "Ingredienzien und solches Zeugs, das kann nix sein", urteilte die Frau des Bürgermeisters prompt und stichelte ihren Mann auf, etwas gegen die Fremde zu tun. Hass und Neid in Reinform, spielerisch auf die Bühne des Klosters gebracht.

Viel poetischer und leiser dann die Erinnerungen an die Zeit, als die Worte davonflogen. Bücher standen hier im Mittelpunkt des Geschehens und die Mimen des TPZ verwandelten sich selbst in gedruckte Exemplare voll gegensätzlichem Inhalt. Da war das kleine Gedichtbändchen, das frisch aus der Druckerei kam und die Regale in der Bücherei relativ gemütlich fand. Ganz im Gegensatz zur 3000 Seiten starken Enzyklopädie, die die Enge nicht ganz so vertrug und für die die Regalbretter ruhig etwas mit Filz ausgelegt sein dürften. Ein Roman erzählte, dass in seiner Nähe geraucht wurde und das Buch ohne Titel hatte nur lückenhaft zusammengesetzten Blödsinn, wie zum Beispiel "An der Börse wird der Kurswert von 30 Silberlingen notiert" zum Inhalt. Besonders beeindruckten bei dieser Inszenierung waren die bunten Kostüme und die Masken.

Schön auch die Reminiszenz an den Haus- und Hofdichter des TPZ, an Walle Sayer, die im mehrgängigen Wortmenü "Genuss ohne Reue" ihren Auftritt fand. Kurzprosa und das meisterhafte Gitarrenspiel von Horst Köhler trafen sich zu einer gelungenen Liaison, zu einem "Zirkelstich, in dem ein ganzes Dorf verschwindet".

Mit dem "Eingebildeten Kranken", dem Molière-Klassiker, denn das Ensemble am 2. und 3. Dezember an gleicher Stelle in voller Länge spielt, ging dieser bezaubernde Abend zu Ende.